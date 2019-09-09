Hi，大學生／新生必讀！一周5天#OOTD　碎花裙、運動背心隨便搭都美

▲大學新生該穿什麼，5日#OOTD美美上學去。（圖／IG@bonnieyinn提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者鮑璿安／專題報導

Hi，大學新鮮人！終於不用再被制服綁住，化妝、染髮進校門不會被碎念，《ET FASHION》要告訴大學生們如何讓外表和生活都加分。「Hi，大學生」專題，有穿搭、配件、妝髮介紹，也有關於在外租的小窩該怎麼收納佈置，還要教大家如何考駕照、選機車，畢竟好好打扮、爽快玩耍，都是大學必修學分（書當然要念啦）。

大一新生報到的日子，除了各種選課難題之外，想必最大的轉換，就是再也不需要穿制服，只是每天趕上課的時候，還需要思考今日穿搭，有點太苦惱，現在就公開大學生最夯的5日#OOTD讓你參考，馬上成為全班焦點。

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# 憂鬱的周一，來點小清新碎花裙

碎花裙絕對是永遠不過時的青春單品，像是韓版的綠、白相間款式，將整體畫面感提亮不少，很適合新生們在剛入學時搭配。膝上的垂墜剪裁以及高腰設計，即使是嬌小女也能穿出高挑感，不僅能夠美得獨特，也不會在校園中過於高調，同時，可以搭配白色帆布鞋以及牛仔外套，都十分符合現今大學生的潮流。

▲清新碎花裙適合大學生日常搭配。（圖／IG@bonnieyinn提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

# 周二的體育課，下課也能美美街拍去

大學生的課餘活動豐富，穿搭自然要具備多樣性，像是體育課之後要接著逛街吃飯，那麼搭配就可以從簡單T恤下手，將上衣紮進黑褲中，整體比例也會拉長，最後搭配一雙白色帆布鞋，製造出隨意的時尚感。當然最重要的是格紋襯衫，能夠在層次上豐富許多，絕對讓你上完課還能拍美照。

▲踩著帆布鞋穿上簡單運動T恤就有學生味。（圖／IG@jessicaicawu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

# 周三穿上大學生必備落地牛仔褲

落地牛仔褲應該是大學生必備款了，包括A字剪裁、直筒、寬褲、喇叭多種樣式，都能在簡單的穿搭上創造不同風格。哪怕上衣選擇最基本的素T，將衣服下襬捲起，露出一小段腰身，就能輕輕鬆鬆打造出時尚感。下方也能選擇百搭款CONVERSE 1970 ALL STAR '70 黃色帆布鞋，在穿著上製造亮點，簡便又青春。

▲落地褲絕對是大學生必備，寬褲腿還有修飾身材的效果。（圖／IG@im_adelaaa提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

# 快要放假的週四，休閒漁夫帽很適合妳

棉麻或是帆布材質的漁夫帽逐漸成為大學生的熱門單品，不僅能在簡單的穿搭上更有型，戴上之後宛如韓妞一般，符合日常搭配以及上課使用。建議女孩們可以選擇帽簷小一些的款式，除了修飾臉型之外，也不會增加頭部的厚重感。

▲漁夫帽適合少女們在穿搭上豐富層次感。（圖／IG@ann9.1211提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

# 周五小週末，運動背心+吊帶褲辣一下

運動背心簡直是搭配神器，大學生們只要穿上它，就能打造出休閒和運動兼具的時尚感，想要在周五小辣一下，不妨在外面搭配背心吊帶褲，露出小蠻腰和肩頸線條，創造不同於高中時代的女人味。常見的款式如Tommy Hilfiger、 CALVIN KLEIN 背心，不論是運動或是上課都適合。

▲短版運動背心超百搭，性感學生風這樣穿。（圖／IG@jessicaicawu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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