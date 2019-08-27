男人也該擁有小藍盒！Tiffany推出男士專屬系列　近100種全新設計

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世界上擁有許多高級珠寶品牌，但多數都是以女性打造，像是Cartier、Tiffany & Co.、Bvlgari等品牌。其中，因Tiffany & Co.去年的銷售量不如預期，所以期盼能夠透過開發新客群而增加收入，因此便宣佈將在10月推出男士專屬系列，並帶來近100種的新設計。

▲Tiffany & Co.將於10月帶來男士專屬系列。（圖／翻攝自IG@tiffanyandco）

此次由Tiffany & Co. 推出的男士專屬系列中，將帶來包括項鍊、袖扣、錢夾在內的近100種全新設計，然而，Tiffany & Co.會有這麼大的動作，其實是為了挽救下滑的銷售量。其中，去年高級珠寶的女士市場價值美金332億元（約台幣1兆元），而男士市場價值美金58億元（約台幣1,800億元），雖然兩者存在巨大的差異，但只要把握男士的市場，其銷售量絕對能有所增長。

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▲帶來包括項鍊、袖扣、錢夾在內的近100種全新設計。（圖／翻攝自IG@tiffanyandco）

開發男士專屬系列的Tiffany & Co.首席藝術總監Reed Krakoff表示，旗下的300間分店也將依照區域劃分，並銷售男士專屬的單品，而售價區間為美金美金200元（約台幣6,200元）至美金15,000億元（約台幣465,000元）不等。

▲旗下的300間分店也將依照區域劃分，並銷售男士專屬的單品。（圖／翻攝自IG@tiffanyandco）

雖然Tiffany & Co.要推出男士專屬系列，但市場上還有Dior、LV（Louis Vuitton）等精品與之競爭，其中，Dior於日前便公佈了2020男士春夏飾品，而LV則是已經開賣2019春夏的男裝飾品，看來這價值美金58億元的男士市場，競爭還是相當的激烈。

▲Dior 2020男士春夏飾品。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush）

▲LV 2019春夏的男裝飾品現已開賣。（圖／品牌提供）

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