亞馬遜野火每分鐘毀三個足球場　非洲安哥拉三倍火同時燒「整片紅」

▲亞馬遜大火以每分鐘三個足球場的火勢快速燃燒。(圖/路透社)

實習記者崔子柔/綜合報導

亞馬遜流域的野火已持續約三周,目前仍持續冒出新的起火點,約有1663起新的火勢是在22、23日間燃起。而巴西的野火情勢僅排在世界第三,非洲國家安哥拉和剛果分別位居第一、第二。

據巴西國家太空署(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,縮寫:INPE)的資料,目前從太空可以看到的大火正在以每分鐘三個足球場的速度燒毀亞馬遜雨林,密集的紅點相當驚人。在1月至8月期間,亞馬遜熱帶雨林的面積減少了3440平方公里,比2018年的減少面積高出40%。

August 2019 is continuing an active Amazon fire season, with large and intense fires burning in the region. @NASA satellites tracked actively burning fires across South America and captured images of smoke in the last week. https://t.co/EZKu01MPHg pic.twitter.com/VEoNZi2KJQ

▲NASA公布的衛星圖密集紅點驚人。(圖/翻攝自推特/@NASAEarth)

INPE報告指出,亞馬遜雨林今年的火災次數創紀錄地超過7.2萬起,比去年多出83%,其中光是上周就發生約9000起。亞馬遜雨林可吸取900億到1400億噸的碳排量,如果燒完了,碳排會全部跑進大氣,世界各地將出現更多極端氣候,其中包括在一些地區發生極度乾旱及四季交替異常等。

據專門提供各類氣候資料的組織Weather Source分析衛星數據顯示,雖然亞馬遜野火引起全球關注,但在過去48小時以來,巴西在全球野火發生數不過排第三,非洲西南部國家安哥拉位於第一,第二則是非洲中部國家剛果。

▼過去48小時內,全球野火數量排行前十的國家。(資料來源:Weather Source)