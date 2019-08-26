要把6萬9千元婚紗「穿夠本」！　她滑橡皮艇也照穿不誤

▲不管是維修或是做家務，都離不開婚紗。（圖／翻攝自The life and times of a wedding dress粉專，下同）

實習記者任珈萱／綜合報導

英國一位54歲的新娘溫菲爾德（Dawn Winfield Hunt）於這月3日結婚後，誓言要將婚紗「穿夠本」，所以不論是打掃、買生活用品甚至是滑橡皮艇，都穿著一身細肩雪白婚紗，還創立了臉書粉絲專頁和大家分享她的生活。

綜合外媒報導，這件婚紗原價是1800英鎊（約台幣6萬9千元），但她在慈善商店用300英鎊（約台幣1萬1千元）買到手，之後便決定要穿著它一整年，直到下一次的結婚紀念日。

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據報導，溫菲爾德表示，「通常婚紗穿一次就收起來了，但我真的很喜歡我的婚紗，而婚禮隔天烤肉時，依然穿著，結果大家愛死了；我和我的丈夫都曾結過一次婚，而之前那件婚紗也和大家一樣，只有穿一次，但這次想要製造一些不一樣的回憶。」

▼就算每天穿它，溫菲爾德依然相當保護，會定期清潔。



溫菲爾德也表示，她的丈夫很支持這想法，隨時都準備好可以拍照，同時也覺得這樣做很好笑，而朋友們也對這想法感到不意外；就算婚紗會弄髒，也一點都不在乎。

這場婚禮也相當特別，因為溫菲爾德和丈夫所舉辦了一場「環保婚禮」，全場不使用塑膠，用乾燥玫瑰瓣代替五彩紙屑、使用紙花及手工製作的彩旗。

▼影片中可以看到，溫菲爾德著婚紗做各種事。（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒。）