亞馬遜雨林燒掉80萬公頃　巴西6州請求後軍機出動了

▲旱季期間農民為清出土地供種植作物與放牧，加劇大火祝融。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

巴西亞馬遜雨林大火不斷，面對失控危機，已有六個州向軍方發出請求，希望聯邦政府能派員協助，巴西軍方今天則是出動2架C-130力士型運輸機進行空中滅火。由於巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）面對大火的反應遲鈍，現在已經演變成個人的政治危機，輿論出現「波索納洛下台」的議論。

根據報導，約700名官兵在宏東尼亞州首府維洛港（Porto Velho）附近執行軍方首次任務，出動2架C-130力士型運輸機，估計能投下高達1萬2000公升的水和滅火劑。巴西聯合參謀部參謀長勞爾·博特柳表示，「目前巴西軍方在北部亞馬遜地區部署了約4.4萬士兵，同時，也準備從其他地區抽調士兵來協助滅火。」

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在巴西鄰國玻利維亞境內，東部地區的雨林大火能再持續蔓延，沒有減弱的現象，加上近來的強風及高溫的天氣，更加劇了本已嚴重的形勢，估計目前火燒面積已經超過80萬公頃。根據《路透》報導，針對巴西亞馬遜雨林8個月來大火不斷，共7.3萬起森林火災，比去年同期增加84%。

目前，當地的消防員、志工和軍隊人員共同在超過50度的火場內滅火。此外，先前已經抵達玻利維亞重災區的波音747滅火飛機，攜帶大量的水和阻燃劑飛到火場上空支援當地滅火工作。據悉，這場火災中「聖克魯斯省」最為嚴重，當地居民多從事農牧業，不斷蔓延的火勢帶給當地居民嚴重的影響。

面對亞馬遜的大火，有「巴西川普」之稱的波索納洛總統並未多加譴責，因為他支持砍伐森林、發展礦業。一直到8月19日，巴西聖保羅飄來了2700公里外的濃煙，讓市中心瞬間陷入一片黑暗，整個局勢才開始改變。