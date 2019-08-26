女兒實習2周就發表論文！文在寅提名愛將任法務部長…特權醜聞連環爆

▲ 曹國曾任大總統祕書室民政首席祕書官。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統文在寅親自提名的54歲法務部長候選人曹國近來身陷私人股權投資的醜聞，女兒更被踢爆走後門進名校，高中時僅實習2周就在著名期刊發表論文，種種特權引起外界大力撻伐。曹國的母校首爾大學學生更發起燭光集會，要求曹國退出角逐法務部長。

曹國是首爾大學法學碩士，曾任法學研究所教授，2017年5月至2019年7月底任大總統祕書室民政首席祕書官，備受文在寅信任。他現年28歲的女兒2008年就讀高中時，在檀國大學醫學研究所僅實習短短2周後，便被列為一篇發表在知名醫學期刊的病理學論文主要作者，讓她2010年進入高麗大學就讀時受到優待。

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要求曹國退出提名的輿論高漲之際，他25日出面為有關女兒的一連串爭議道歉，「我試圖成為改革派，但也必須承認，我對孩子的事情不夠認真，是一名太過放任的父親。儘管遵守了當時的法律及制度，最終還是為無法走進此制度的國民及青少年帶來傷害。」他坦言，沒有顧慮到國民的情緒，忽視自己的行為將導致既得利益者持續享有特權，因此對國民感到惶恐。

▲ 曹國7月底卸任祕書官，文在寅本月9日提名他擔任法務部長。（圖／翻攝自臉書／Kuk Cho）

眼看事態越演越烈，曹國已經在23日宣布，會將私募股權基金的10.5億韓元（約新台幣2712萬元）全額捐給慈善組織；全家人共同經營的私立學校法人則將交由國家或公益財團。儘管如此，25日韓國研究財團民調顯示，將近50%的南韓民眾不贊成曹國擔任法務部長。

文在寅2017年競選期間一項主要政見是透過重新分配警方及檢方調查權來制衡檢方權力，並使執法機構保持政治中立。為協助文在寅完成司法改革，曹國明確表示，不會退出提名。他指出，「做為曹國這個人，對國民來說有許多不足之處。但為了文在寅政府的改革使命，我願盡所有努力，不能因為我和家人所受的苦而輕易卸下肩上的重擔。」他誓言參加人事聽證會，並在會中澄清所有指控。

執政的共同民主黨及反對黨自由韓國黨對曹國的人事案聽證會日期爭執不休，因為自由韓國黨要求舉行3天，以調查他面臨的指控，而過去的候選人聽證會皆只舉行1天。國會法規司法委員會今（26）日稍早宣布，曹國的人事聽證會將於9月2日至3日舉行，為期2天。