川普想用「核彈轟炸颶風」防登陸災情　國安幕僚爆：提過好幾次

▲幕僚爆料，川普好幾次建議轟炸颶風防止災情。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美媒Axios報導，川普上任以後好幾次建議，美軍應該要用核彈轟炸颶風，防止暴風雨登陸以後造成災情。不具名的幕僚透露，所有在場官員都嚇壞了，「會議結束以後，我們心想，『What the fxxk？我們該怎麼辦？』」《國家地理雜誌》指出，過去60年以來，美國政府不斷收到熱心民眾提出類似建議。

一名擔任會議紀錄的幕僚爆料，川普在某次颶風會議上說，「我知道了，我知道了。我們為什麼不用核彈？它們在非洲海岸形成，跨越大西洋，如果我們朝颶風眼丟一顆炸彈，它們就會被摧毀了，我們為什麼不能這麼做呢？」他詢問國土安全局和國安官員，美國一次可以對應多少個颶風，並再次提議，政府應該要研發一種方法，在颶風登陸以前介入干預。

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▲川普不只一次提出轟炸颶風的想法。（圖／路透）

幕僚回憶，當時房間內安靜到「可以聽見一隻小蟲子放屁的聲音」，報告官員看起來當場「被打敗了」，但還是很有禮貌地回應，「是的，長官。我們會調查。」他說，川普上任第一年，直到波頓（John Bolton）擔任國安顧問以前，曾經好幾次提出「轟炸颶風」的想法，不過此案從來沒有進入正式決策程序。

根據2017年美國國家安全會議紀錄，川普曾經提問，政府是否該轟炸颶風，防止暴風雨侵襲本土。一名與會人士澄清，總統沒有說出「核武」，只說想要用「炸彈」轟炸颶風，此外，那次會議討論了好幾個主題，「工作人員並不擔心炸彈，只是記錄總統的評論。」

▲北卡州受到佛羅倫斯颶風襲擊，災情慘重。（圖／資料照／路透）

Axios報導，另一名與會官員表示，沒有什麼好驚慌的，「川普的目標，只是想讓災難性颶風不要侵襲本土，這不是一件壞事。」他認為，親近總統的人必須堅強且正確地回答所有問題，「對我來說，聽見這番話並不是警訊，但是我想，有些人把這件事拿來支持『總統瘋了』的言論。」

白宮對此回應，「我們對於總統與國安團隊在私底下可能有過，或者根本沒有說過的對話，不會做出任何評論。」

《衛報》指出，《國家地理雜誌》曾在〈核爆颶風：餿主意的驚人歷史〉一文中指出，過去60多年以來，政府機構幾乎每年都會收到熱心民眾投書，要求利用核武提前攻擊颶風，預防災害，「這是一個很有吸引的想法，尤其當颶風襲擊，我們每一年都會被提醒這些暴風雨造成的巨大破壞。」美國國家海洋暨大氣總署的回應則是，「不需多說，這不是個好主意。」