川普有權下令美企撤出中國！G7重申可發國家緊急狀態　幕僚證實

▲ 白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普23日宣布對中國祭出新一波關稅後，強調他有權下令美企撤出中國，引發多家外媒熱列討論。對此，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）及美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）25日雙雙證實，川普確實有權迫使美企離開中國，但現在並不打算這麼做。

綜合美媒CBS、CNBC報導，川普23日啟程往法國參加七大工業國（G7）高峰會前，強調他絕對有權引用1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）來讓美企撤出中國。到了25日，他再度表示，如果他想要的話，可以宣布美中貿易戰是國家緊急狀態。

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對此，白宮經濟顧問庫德洛25日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）政論節目時提到，川普確實有權阻止美國私人企業在中國進行投資，「但他（川普）現在不打算這麼做，這不是他的本意。」

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▲ 美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

此外，美國財政部長姆努欽接受福斯電視網節目「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）採訪時表示，川普若援引《國際緊急經濟權力法》宣布國家進入緊急狀態，他確實有權命令美企停止與中國進行業務往來。

川普出席G7峰會時再度表示，他可以宣布國家進入緊急狀態，但同時強調現階段並沒有這個計劃，「其實，我們現在跟中國處得很好，我覺得他們比我更想要達成協議。」

▲ 美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／路透社）

美中貿易間的關稅戰不斷升溫，根據川普先前的說法，總價值約2500億美元的中國進口商品關稅自10月1日起從25%增加到30%，而剩餘3000億美元中國進口商品的關稅將由10%提高至15%，在9月1日與12月15日分兩階段實施。

談及此事，庫德洛認為，北京政府並不會對川普這項關稅措施展開反擊，「在我看來，他（川普）的舉動是回應對方所採取的措施，所以我在懷疑他們是否會有進一步的動作，我還沒有聽到他們的官方回應，我們等著看。」

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