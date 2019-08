川普有權下令美企撤出中國！G7重申可發國家緊急狀態　幕僚證實

▲ 白宮經濟顧問柯德洛(Larry Kudlow)。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國總統川普23日宣布對中國祭出新一波關稅後,強調他有權下令美企撤出中國,引發多家外媒熱列討論。對此,白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)及美國財政部長姆努欽(Steven Mnuchin)25日雙雙證實,川普確實有權迫使美企離開中國,但現在並不打算這麼做。

綜合美媒CBS、CNBC報導,川普23日啟程往法國參加七大工業國(G7)高峰會前,強調他絕對有權引用1977年《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)來讓美企撤出中國。到了25日,他再度表示,如果他想要的話,可以宣布美中貿易戰是國家緊急狀態。

對此,白宮經濟顧問庫德洛25日接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)政論節目時提到,川普確實有權阻止美國私人企業在中國進行投資,「但他(川普)現在不打算這麼做,這不是他的本意。」

....your companies HOME and making your products in the USA. I will be responding to China’s Tariffs this afternoon. This is a GREAT opportunity for the United States. Also, I am ordering all carriers, including Fed Ex, Amazon, UPS and the Post Office, to SEARCH FOR & REFUSE,....

▲ 美國總統川普(Donald Trump)。(圖/路透)

此外,美國財政部長姆努欽接受福斯電視網節目「福斯週日新聞」(Fox News Sunday)採訪時表示,川普若援引《國際緊急經濟權力法》宣布國家進入緊急狀態,他確實有權命令美企停止與中國進行業務往來。

川普出席G7峰會時再度表示,他可以宣布國家進入緊急狀態,但同時強調現階段並沒有這個計劃,「其實,我們現在跟中國處得很好,我覺得他們比我更想要達成協議。」

▲ 美國總統川普與中國國家主席習近平。(圖/路透社)

美中貿易間的關稅戰不斷升溫,根據川普先前的說法,總價值約2500億美元的中國進口商品關稅自10月1日起從25%增加到30%,而剩餘3000億美元中國進口商品的關稅將由10%提高至15%,在9月1日與12月15日分兩階段實施。

談及此事,庫德洛認為,北京政府並不會對川普這項關稅措施展開反擊,「在我看來,他(川普)的舉動是回應對方所採取的措施,所以我在懷疑他們是否會有進一步的動作,我還沒有聽到他們的官方回應,我們等著看。」

