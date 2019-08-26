「戴金錶握手」遭批炫富、恥辱　日外相一句話打臉…狂吸25萬網友好感度

▲日本外相河野太郎與南韓外長康京和的握手照引起話題。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

日本外相河野太郎21日於北京與南韓外長康京和舉行雙邊會談，但一張握手照卻引起網友撻伐，批評河野太郎戴金錶炫富，恬不知恥。沒想到河野太郎隨後轉發網友PO文，一句話打臉對方，更提升其他網友的好感度。

「又一次，暴露了安倍政權的可怕！」網友新村紘宇二在推特上PO出河野太郎與康京和的握手照批評，因為從河野太郎西裝袖口中露出的，是一塊金黃色的手錶。他認為河野太郎是在炫富，作為日本民族，謙虛應該要是日本人的矜持，河野太郎此舉根本是不知廉恥。

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不過，河野太郎隨後轉發新村紘宇二的推文，僅以一句話為自己澄清，「這是竹製的，有什麼問題嗎？」並配上手錶特寫照佐證。原來，由於整支手錶全是竹製，竹子色澤在光線照耀下，宛如金錶一樣引人注目。

竹製ですが、何か。 https://t.co/Wg24MGKlmW pic.twitter.com/qe3CsGoJpQ

超大誤會讓新村紘宇二相當尷尬，不過其他網友對於河野太郎更是讚不絕口，「天啊竹製手錶好好看」、「超酷的欸，好久沒有這麼想要一支手錶」、「嗚哇～這個人也太丟臉了吧」、「確實看起來滿像金錶的」、「防水嗎？外相用這樣的手錶就可以了？」

另外有網友翻出河野太郎2017年10月的推特發文，手錶是同年菲律賓舉行「東盟50周年大會」的紀念品，由於材質輕盈，戴在手上也不覺沉重，因此成為河野太郎的愛用錶。