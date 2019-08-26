流量拚輸...用YouTube版權機制「狂檢舉」敲詐直播主報復

▲直播主流量輸別人，竟利用版權機制勒索對方斂財。（圖／路透社）

實習記者崔子柔／綜合報導

有一位名叫Christopher Brady的遊戲直播主因為自己的平台流量不好，轉向利用YouTube的版權機制勒索其他創作者，分別要求他們支付75~300美元不等。他在1月份多次投訴ObbyRaidz和Kenzo侵犯了他的版權。當時YouTube下架了那些被檢舉的影片。

ObbyRaidz表示，他收到Brady的訊息，內容要求他付150美元（或價值75美元的比特幣），不照做的話將會發出第三次侵權警告，讓ObbyRaidz的頻道被停權並刪掉裡面的所有影片。另一名YouTuber Kenzo也表示他收到類似的訊息，而且Brady要求他支付300美元。

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如果使用者的影片被YouTube演算法判斷出有包含別人的版權內容，那官方就會去查原內容擁有者的版權使用規範，有的擁有者會拒絕讓他人使用，這支影片將無法公開。有的擁有者會開放他人使用，但要求這支影片的廣告營收必須歸他所有。

版權擁有者也可以向官方投訴他人侵犯了自己的權利，但不是每一件都能馬上被人工審核，所以有時候某部影片的檢舉人數超過一定比例，官方會先將影片禁播，等到日後確認內容如果沒有違規再重新開放。

ObbyRaidz和Kenzo多次試著聯繫官方想申訴，但沒有得到任何回應。直到兩人在各自的頻道上談論起這件敲詐勒索案，引發關注及討論，官方才開始注意到這個問題。

而YouTube發現，Brady同時在遊戲社群的成員中尋找其他目標，在6月29日到7月3日期間，他向官方發送了四份版權刪除通知，稱Cxlvxn頻道侵犯了他的內容。另外還發現Brady至少有15個不同的網路分身，用來進行不同的侵權聲明。最後YouTube上法院控訴Brady濫用他們的版權保護機制進行勒索。

YouTube官方表示，Brady自己經營的頻道效果不好，所以轉向這些流量較高的直播主進行報復。另外，YouTube平時就會定期刪除濫用版權系統的帳號，而在這起案件中版權流程被用來敲詐勒索，是目前遇過最嚴重的濫用行為。

▼ObbyRaidz在頻道中說明被Brady敲詐的事件。