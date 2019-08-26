南韓擴大獨島演習！日本不甘示弱　「千人+百台軍機」實彈模擬侵島戰

▲日本陸上自衛隊也展開演習。（示意圖，非此演習照／路透）

記者林瑩真／編譯

南韓25日於獨島（日稱竹島）周邊海域進行演習，但獨島在日韓間有主權爭議，因此日本已向首爾提出強烈抗議。如今日本也於靜岡縣舉行「敵軍入侵西南諸島」的大型實彈射擊演習，顯然針對南韓，讓日韓關係降至冰點。

綜合日媒報導，日本陸上自衛隊25日於靜岡縣的東富士演習場展開夏季例行的實彈射擊演習，約2400名隊員、80輛戰車、機動車以及20架軍機參與演習，模擬敵軍入侵西南諸島時，部隊的事前配置，配有海陸兩用戰車的專門部隊加上海上、空中的增援，要如何阻止敵軍登陸。

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南西諸島での防衛態勢の強化が進む中、陸上自衛隊は、離島への侵攻に対処することを想定した大規模な実弾射撃演習を公開しました。https://t.co/LZtNQjGNzB#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/vyM97pRZCd

另外，日本日前宣布將計畫建立一支電子戰部隊，以電磁波干擾敵軍情報，此次也為了擾亂敵軍指揮系統，加入電子戰演習。陸上自衛隊於今年3月在鹿兒島縣奄美大島、沖繩縣宮古島皆配置部隊，之後也將把石垣島的配置計劃加入其中，強化西南諸島的軍備。