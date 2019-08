21歲戀童癖被私刑虐死！嘴塞火箭筒＋鉛管痛毆　塑膠袋套頭窒息亡

▲21歲疑似戀童癖的男子摩爾被私刑虐死。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

美國奧克拉荷馬州21歲男子摩爾(Byard Moore)涉嫌猥褻未成年人,還在接受警方調查的期間,卻被4名男子誘騙囚禁,私刑致死。他被鉛管痛毆後,又被塑膠袋蒙住頭,加上彈力繩勒住喉嚨,最後窒息死亡。根據了解,嫌犯將死者載到野外的洞穴裡丟棄,還放火燃燒屍體,試圖湮滅證據。

根據法庭文件,摩爾被誘騙到嫌犯瓊斯(Ryan Jones)位於勞頓(Lawton)的家中,口中被塞進一塊腳踏車的火箭筒,雙手用拉鍊條緊緊綁住。他在囚禁過程中,不斷被鉛管毆打,最後因塑膠袋悶住頭部,加上彈力繩勒脖子,窒息死亡。

檢察官指出,嫌犯們用層層塑膠袋把屍體包裹住,塞進瓊斯親手製作的木箱裡,丟棄在勞頓東南方野外的洞穴。他們還搬來一大堆木頭跟土石掩蓋,放火燃燒屍體。

根據科曼奇郡檢察官辦公室,斯托沃夫(Adrian Stallworth)在4次攻擊中,出手痛毆死者3次,28歲的阿爾貝(Dusty Abel)涉嫌悶死被害人。上述兩人以及協助棄屍的伍德(Cory Hood)、貝茨(Cody Bates)與瓊斯,全都依一級謀殺共犯、非法移除屍體、褻瀆屍體等重罪被起訴。

根據了解,嫌犯們曾經揚言要在屋子裡痛打摩爾,瓊斯借出空間以後,只是提醒對方「不要弄壞我的房子」。

《太陽報》指出,摩爾涉嫌猥褻未成年人,案發當時還在接受警方調查,6月20日卻被家人通報失蹤,沒想到竟是被民眾私刑虐待致死。