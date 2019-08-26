21歲戀童癖被私刑虐死！嘴塞火箭筒＋鉛管痛毆　塑膠袋套頭窒息亡

▲21歲疑似戀童癖的男子摩爾被私刑虐死。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國奧克拉荷馬州21歲男子摩爾（Byard Moore）涉嫌猥褻未成年人，還在接受警方調查的期間，卻被4名男子誘騙囚禁，私刑致死。他被鉛管痛毆後，又被塑膠袋蒙住頭，加上彈力繩勒住喉嚨，最後窒息死亡。根據了解，嫌犯將死者載到野外的洞穴裡丟棄，還放火燃燒屍體，試圖湮滅證據。

Vigilantes kill 'paedophile' by battering him with pipes and hanging him with bungee cord before setting him on fire https://t.co/ZfcBlGDq4Z

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根據法庭文件，摩爾被誘騙到嫌犯瓊斯（Ryan Jones）位於勞頓（Lawton）的家中，口中被塞進一塊腳踏車的火箭筒，雙手用拉鍊條緊緊綁住。他在囚禁過程中，不斷被鉛管毆打，最後因塑膠袋悶住頭部，加上彈力繩勒脖子，窒息死亡。

檢察官指出，嫌犯們用層層塑膠袋把屍體包裹住，塞進瓊斯親手製作的木箱裡，丟棄在勞頓東南方野外的洞穴。他們還搬來一大堆木頭跟土石掩蓋，放火燃燒屍體。

▲4名男子囚禁摩爾，將對方虐待致死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據科曼奇郡檢察官辦公室，斯托沃夫（Adrian Stallworth）在4次攻擊中，出手痛毆死者3次，28歲的阿爾貝（Dusty Abel）涉嫌悶死被害人。上述兩人以及協助棄屍的伍德（Cory Hood）、貝茨（Cody Bates）與瓊斯，全都依一級謀殺共犯、非法移除屍體、褻瀆屍體等重罪被起訴。

根據了解，嫌犯們曾經揚言要在屋子裡痛打摩爾，瓊斯借出空間以後，只是提醒對方「不要弄壞我的房子」。

《太陽報》指出，摩爾涉嫌猥褻未成年人，案發當時還在接受警方調查，6月20日卻被家人通報失蹤，沒想到竟是被民眾私刑虐待致死。