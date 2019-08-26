「用AI寫程式」騙3千萬美元！　李家同揭：幻覺讓納稅錢全浪費

▲李家同在臉書發表對於AI人工智慧的看法。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

實習記者曾筠淇／綜合報導

AI人工智慧是透過電腦程式來呈現人類智慧的一種技術，有些人覺得人類在未來可能會被電腦取代。李家同近日在臉書上表示，許多人根本不了解AI，甚至沒有寫過程式、受過專業教育，所以才會以為AI無所不能，然而，AI確實有它的方便之處，但不該對它產生幻覺及過度信賴。

專精於電機、資訊科學的李家同於上週一時，在個人臉書根據華爾街日報的報導指出，海外公司Engineer.ai聲稱自己可以透過AI技術寫程式，完成率高達60%，但實際上，該公司根本就沒有所謂的AI技術，而是由印度工程師來寫人工程式，「為什麼有人會被騙呢？當然主要的原因在AI這兩個字的吸引力太大。」在這個世代，隨便別人怎麼說AI，都能輕鬆獲得支持。

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據華爾頓日報、The Verge等報導，印度創業公司Engineer.ai表示，他們已經建立人工智能來輔助應用程式的開發，但近來卻被發現，他們根本沒有使用AI，而是依靠工程師，並打著AI的名號來吸引客戶和投資，甚至還獲得了近3千萬美元的投資金。

▲Engineer.ai聘請印度工程師來寫程式，卻聲稱是靠AI人工智慧來開發應用程式。（圖／翻攝自Engineer.ai官網）

英國投資公司MMC Ventures指出，擁有AI組件的公司可以比其它軟件公司多吸引50%的資金，因此他們也懷疑，有至少40%的公司沒有完全使用真實AI。Engineer.ai的騙局揭發了關於AI的真相，同時警惕大眾，其實有許多人工智慧技術仍要仰賴人類來操作、控制。

綜觀上述，李家同還提到，我們所在的國家其實對AI也抱有幻想，但這些不切實際的幻想出現時，很可能浪費公司的研發經費，甚至是納稅人的錢，「現在很多人完全不知道AI是怎麼回事，我相信這些人連一個程式都沒有寫過。任何一個人受過程式設計的專業教育，就會對於用AI來設計程式表示懷疑。」

因此，李家同認為，AI雖然有它的用途，但若過度盲目的跟從，反而很可能受騙，只有真正去了解、真的有在寫程式的人才會擁有相對中立的看法，而且當他們寫了越多的程式，就越不會對這些程式和AI產生幻覺。