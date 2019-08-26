軍力翻倍！南韓獨島防禦演習今落幕　首出動神盾艦「守護東海領土」

▲ 大韓民國海軍特戰戰團也參加獨島防禦演習。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓2019年首場獨島（日本稱竹島）防禦演習25日上午登場，將於今（26）日下午落幕。韓軍指出，首日流程由海軍主導，今天的訓練則由海警主管，海軍扮演從旁協助的角色。為配合海警艦艇，軍方投入的戰力有限。

《韓聯社》報導，演習首日出動逾10艘海軍及海警艦艇，還有空軍主力戰機F-15K、UH-60黑鷹直升機、CH-47契努克直升機等陸海空軍機共10架。特別的是，此次訓練首度動員7600噸級「世宗大王號」神盾艦等海軍最精銳戰力，還有陸軍特戰部隊及海軍特戰戰團參加，整體軍力較往年增加一倍。

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為防範外部勢力入侵，韓軍過去每年上半年及下半年各舉行一次陸海空軍同參的獨島防禦演習，2018年在6月18至19日及12月13至14日舉行，二次約相隔半年。

軍方今年原定6月中演習，考慮到日韓關係惡化才決定延後。隨著今年首場演習落幕，政府目前也正商討第二次訓練的時間及規模。由於第一場已經延後舉行，再加上日韓交惡，日本對南韓演習表達強烈抗議，外界大多猜測，今年二次演習間的可能較往年提早。

另一方面，南韓在此次獨島防禦演習中首度使用「東海（日本海）領土守護演習」一稱，不僅是為展現捍衛國土的意志，也是為避免7月俄羅斯軍機飛入防空識別區的爭議再次上演。