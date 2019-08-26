文在寅9月巡訪泰緬寮　提前兌現「任內出訪東協10國」承諾

▲ 文在寅上任第一年承諾到訪東協10國。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓青瓦台25日宣布，總統文在寅9月1日起至6日將出訪東南亞3國，對泰國為正式訪問（Official Visit），對緬甸及寮國則為國是訪問（State Visit），兌現他任內到訪東南亞國協（ASEAN）10國的承諾。

《韓聯社》報導，文在寅上任第一年出席2017年11月的東協峰會時出訪菲律賓，點明對南韓與東協的未來構想是「為和平而存在的共同體」，並承諾任內將到訪東協10國。9月初為期6天5夜的巡訪行程將使文在寅在任期不到一半便提前實現諾言，11月也將出席釜山的南韓-東協特別峰會及南韓-湄公峰會。

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青瓦台發言人高旼廷25日簡報說明，泰國、緬甸及寮國是南韓拓展外交及經濟的新南方政策重要一環，且都是湄公河流經的國家，也是能使11月第一次南韓-湄公峰會成功的關鍵夥伴。

文在寅下月1日至3日訪問泰國，將與泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）舉行會談，加強雙邊實質合作。此外，由於泰國是11月南韓-東協特別峰會及南韓-湄公峰會的輪值主席國，文在寅將特別敦請泰國給予支持。

文在寅3日至5日將赴緬甸，與國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）舉行會談，並針對兩國關係發展與總統溫敏（Win Myint）交換意見；5日及6日將訪問寮國，會晤國家主席本揚‧沃拉吉（Bounnhang Vorachith）及總理宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith）。