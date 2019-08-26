美國對台軍售惹毛中國　分析師：將成拖延貿易戰的藉口！

▲美國總統川普批准對台F-16V戰機軍售案。（圖／翻攝自美國洛克希德馬丁公司）

記者陳亭伃／綜合報導

中美貿易戰延燒一年多，如今走向白熱化最頂端，美國分析家就認為，貿易戰中不單只是「經濟」問題，其中更多的是中美之間在政治上的相互牽絆，尤其近日川普在任內第四次的對台軍售高達80億美元，更是讓中國政府相當不滿，因此認為恐怕將成為拖延貿易戰結束的原因之一。

綜合外媒報導，美國國安顧問波爾頓（John Bolton）過去就相當支持對台軍售，加上民主黨眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）、共和黨籍首席議員麥考爾（Michael McCaul）也表示，對台軍售是美國對印太地區的安全承諾。因此川普在任內四度推到F16V戰機軍售，總價值高達80億台幣，立刻引起中國政府關注。

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中國外交部發言人華春瑩日前表示，若美方堅持對台軍售，那中國政府自有對策，而最終後果美國將要自行承擔。雖過去在歐巴馬時代也有對台軍售，但如今面對中美貿易戰白熱化的敏感時機，分析師認為應該要謹慎考慮。

亞太安全合作理事會美國委員會董事會成員葛來儀（Bonnie Glaser）則認為，除非中國刻意找藉口不去談判，否則對台軍售只是在政治上中美之間產生分歧，不然基本上是不會在中美貿易戰上影響太多。