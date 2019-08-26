俄羅斯北極海「試射2超先進洲際飛彈」　火光超壯觀…引國際關注！

▲俄羅斯於北極海發射兩枚洲際導彈。（圖／Russia Defense Ministry下同）



記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯當地時間25日宣布，在北極海上試射兩枚彈道導彈，而這兩枚導彈可以說是目前俄羅斯軍事裝備中，最優秀的武器之一。其中一枚導彈R-30布拉瓦（Булава）洲際導彈，射程可達8000公里，並攜帶10個分島式多彈頭；另一枚為R-29 Sineva導彈，為俄羅斯最先進的導彈之一。

綜合俄媒報導，俄羅斯潛艇自北極海與巴倫支海發射兩枚洲際導彈，立刻引發國際關注，日前研發導彈的基地「Nyonoska地區」才發生 爆炸，事件不到一個月俄羅斯就試射出最新的軍事導彈。兩枚洲際導彈中，R-30布拉瓦為俄羅斯海軍裝備在北風之神級的前設彈道導彈，是之後俄羅斯核三位一體核心，更是耗資最多的武器項目。

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▲俄羅斯日前試射出兩枚先進導彈。

另一枚發射的為R-29RMU Sineva液體燃料潛射彈道導彈，設計用於三角洲四級潛艇發射，每艘潛艇配備16枚導彈，到2017年已經部屬96個發射器。Sineva可以說是俄羅斯最先進的導彈之一，2008年創造了11000多公里（6853英里）的最長紀錄，在發射過程中可以感受到它特定的技術和系統的效率。

俄羅斯總統普丁表示，不論是「Nyonoska地區」的爆炸事件，以及兩枚洲際導彈的試射，都沒有國內都沒有任何的威脅、以及超量的輻射量。