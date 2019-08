美財長：川普與習貿易上已成「敵人」　若中同意公平關係願秒簽約

▲美國財政部長梅努欽認為,川普和習近平在貿易戰上已成為敵人。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)於25日表示,川普對於貿易戰的態度始終非常堅定,只要中國也同意建立公平關係,願意立刻簽署自由貿易協定。他回應川普日前把聯準會(Fed)主席鮑爾(Jay Powell)和習近平同列為美國最大敵人的說法,直言兩國領導人平常是好朋友,「但是如果討論到貿易金融問題,我們已經成為敵人。」

梅努欽在G7高峰會期間表示,總統先生對於貿易戰議題「一如既往地堅定」,兩國如今陷入僵局,就是因為沒有「自由貿易」,「這是一條單行道,他們可以自由進入美國市場投資,但我們在中國卻沒有相同待遇。」他也說,「如果中國同意一個公平且平衡的關係,我們會立刻簽署協議。」

請繼續往下閱讀...

....My only question is, who is our bigger enemy, Jay Powell or Chairman Xi?

川普23日的推文中表示,「我唯一的問題就是,誰是我們最大的敵人?習主席還是鮑爾?」梅努欽對此表示,川普跟習近平在貿易問題上已經成為敵人,不過在其他議題上是好朋友,「我不認為他真的認為鮑爾是敵人,他自稱天選之人(Chosen One)的時候也是在開玩笑。」

▲白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)。(圖/達志影像/美聯社)

川普首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)於25日表示,川普只是在捍衛美國利益,為此必須採許嚴厲措施,不需太擔心經濟衰退,還呼籲美國企業一起響應,「回到美國的家吧!我們有世界上最棒的稅制體系和法律監管系統,這是容易賺錢的地方,擁有世界上最棒的科技。」他認為,貿易戰關稅的重擔大多落在中方身上。

綜合外媒報導,川普25日出席G7高峰會時,坦言對於貿易戰感到遺憾,以後有可能改變心意。白宮對此則緊急發布聲明,稱總統只後悔沒有把關稅提得更高。

【相關圖文報導】

對貿易戰感到遺憾 川普透露「之後可能改變主意」

川普鬆口對貿易戰「後悔」 白宮急澄清:後悔關稅沒有調升更高