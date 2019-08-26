進口140億、開放70億！川普樂：美日「原則上」達成貿易協議　預計9月簽署　

記者林瑩真／綜合外電報導

美日雙邊貿易協議在日本經濟大臣茂木敏充及美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）經過3天協商後，美國總統川普（Donald Trump）在G7峰會上表示，美日雙方已經「原則上」達成協議，有機會於9月簽署。

綜合外媒報導，川普表示原則上已經與日本達成協議，「這是非常大的交易」，日本同意購買美國過剩的玉米，讓中美貿易戰不再迫在眉睫。這項協議包括農業、工業及數位貿易方面，日本除了進口140億美元的農產品，也開放70億美元的市場。

▲美國總統川普表示日本答應購買美國小麥等農產品。（圖／路透）

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另外，日本將會削減牛肉、豬肉及其他農產品的關稅，將美國農產品的關稅調整至適用於「跨太平洋夥伴協定」（TPP）簽訂國的水準，但不會為奶油及脫脂牛奶訂定新限額。

相反的，美國將會降低日本工業產品稅額，只是對日本汽車的關稅是否撤除還要協商。雙方希望該協議可以在9月底前於紐約達成最後協議簽署。

對於日本評論家指出，日本為了與美國的協議，讓東京放棄了太多東西，做了許多讓步。不過日本官員表示，美日達成的協議「非常有價值」。