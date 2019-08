伊朗外長意外現身G7…與馬克宏「建設性對話」　不會和川普見面

▲伊朗外交部長扎里夫在G7期間和法國總統馬克宏會談(圖/翻攝自Twitter@JZarif)

記者吳美依/綜合外電報導

伊朗官方證實,外交部長扎里夫(Mohammad Javad Zarif)於25日飛抵比亞里茨(Biarritz),與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)進行會談,但是不會和川普及其他參與G7的國家領袖見面。法國官員稱此事已獲得美國代表同意,白宮卻表示非常意外。川普被問及此事時,表示「不予置評」。

Iran's active diplomacy in pursuit of constructive engagement continues.



Met @EmmanuelMacron on sidelines of #G7Biarritz after extensive talks with @JY_LeDrian & Finance Min. followed by a joint briefing for UK/Germany.



Road ahead is difficult. But worth trying. pic.twitter.com/oXdACvt20T

請繼續往下閱讀...

扎里夫25日晚間在貼文中表示,要與馬克宏進行「建設性」的談話,「前方的道路非常困難,不過值得一試。」此外,德國、英國代表團也參與會談。

《路透社》指出,伊朗官方證實,扎里夫的飛機25日早上從德黑蘭出發,幾個小時後抵達比亞里茨,此行目的是討論如何挽救2015核武協議,因此不會與川普或其他美國代表團成員見面。

▲馬克宏主辦本屆G7高峰會。(圖/路透)

根據《中央社》,法國官方證實,扎里夫與法國外交部長在峰會場邊展開會談,討論如何緩解美、伊之間的緊張情勢。馬克宏表示,雖然沒有獲得正式授權,不過G7各國領導人大致同意讓他擔任調解者的角色,積極與德黑蘭溝通,「我們昨天也有討論伊朗問題,確立了兩個共同立場,沒有G7成員希望伊朗獲得核武,而且大家都深深希望看見區域的和平與穩定。」

▲川普對於伊朗外長的意外現身表示不予置評。(圖/路透)

BBC指出,各方對於扎里夫意外現身說法不同。法國官方表示獲得美方同意,但是美國卻稱非常詫異。川普25日表示,「我們會做出我們的推廣,但是你知道,我不能阻止別人談話,如果他們想要談話,就會談話。」

法國主辦2019年的G7高峰會,邀請美國、英國、加拿大、德國、義大利、日本領導人參與會談,據悉,本屆討論議程包括脫歐以及核武協議。