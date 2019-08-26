他「1分鐘完事」被14歲女網友酸翻！氣炸拿鋤頭打死對方再性侵

▲印尼男不滿被女網友嫌棄，親手打死對方。（圖／翻攝自tribunnews）

記者錢玉紘／綜合報導

印尼的19歲男子布拉塔瑪（Yogi Pratama）在網路上認識年僅14歲的女網友，對方表示只要得到一支新手機，就願意與他發生性關係，沒想到辦事當晚，他因為太緊張，只持續了短短1分鐘就結束，被少女嫌棄，他一氣之下，拿起榔頭狂毆少女的頭致死，之後再性侵其屍體。



馬來西亞《中國報》報導，布拉塔瑪透過臉書認識了14歲的少女，對方表示想要一支iPhone，並且只要拿到手機就願意跟他發生性關係。但是布拉塔瑪手頭不寬裕，他努力工作存到錢之後，騎著車載著少女到鎮上，並表示自己買不起iPhone，只購買比較低階的中國製手機。



接著「性致」高昂的布拉塔瑪載著少女到他工作的棕梠園，並強拉少女到後方的休息小屋發生關係，但是他因為太緊張，不到1分鐘就結束了。少女先前已經為了沒拿到想要的手機而不開心，見布拉塔瑪超快「繳械」更加不滿，立刻開始穿衣服，拒絕再戰一次，更出言酸對方早洩，而且手機太低端，做一次就夠了。

布拉塔瑪聽到少女這麼羞辱他，整個惱羞成怒，眼見少女即將要奪門而出，便抓起旁邊的鋤頭往對方頭上狂砸，少女便倒在血泊中死亡，此時他把少女身上的衣服脫光，性侵了屍體。



事後布拉塔瑪逃離現場回到鎮上，並賣掉送給少女的手機，不久後，少女的遺體被發現，警方也立刻循線逮捕了布拉塔瑪。他在接受偵訊時，坦承自己犯下的罪行，經方估計會往性侵與謀殺的方向偵辦，若是上述罪名成立，布拉塔瑪可能會面臨死刑。

請繼續往下閱讀...