西班牙直升機與輕型飛機空中相撞　7人死亡「2罹難者未成年」

▲西班牙馬約卡島（Mallorca）上空發生空難，殘骸掉在民眾家中。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

西班牙當地時間25日下午1點36分發生直升機與輕型飛機相撞的意外，失事地點在馬約卡島（Mallorca）印加鎮（Inca）上空，導致7人喪命，其中2名死者未滿18歲，機上可能載有德國人，目前當局還在調查失事原因。

綜合外媒體報導，當地政府指出，直升機上載有5人，包含其中2名未成年人，另外兩人則是搭乘輕型飛機。當地消防局公布的照片中可以看到，飛機的殘骸從空中墜落到附近的城鎮，其中一架飛機的尾翼掉到路上，還有一塊燃燒的金屬掉到居民的花園裡。

請繼續往下閱讀...

當地媒體指出，大型的飛機殘骸最後墜落在一個農場內，當地消防單位和警方都已在現場調查，目前空難發生的原因尚不清楚。巴利亞利群島自治區首長阿爾明戈（Francina Armengol）表示，目前的首要任務就是辨認死者的身分，並協助罹難者的家人。

德國的直升機公司「Rotorflug 」確認，失事的直升機是他們的，但還不清楚原因，罹難者中也可能有德國人。阿爾明戈則宣布，該自治區政府將會為受害者舉行3天的哀悼儀式。

馬約卡島是西班牙的熱門觀光景點之一，尤其在夏季會吸引大量的外國觀光客。