保養專家提醒：「這件事」沒做好，小心提早衰老

▲楊丞琳很注重清潔，不上妝被譽為最強素顏。（圖／翻攝自IG/楊丞琳）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

每次採訪女星的保養秘訣，每一個人都說最注重清潔，妝一定要卸乾淨。雖然說清潔是老生常談，但認真檢視自己的的清潔方式真的做好了嗎？要知道臉沒洗乾淨或不正確的清潔方式，竟然是肌膚衰老的原因。

1.選擇溫和型卸妝品

請繼續往下閱讀...

卸妝油的含油量高，相對需要較多界面活性劑來乳化，刺激性較高。卸妝水雖然不含油脂，但為了加強卸妝力而添加較多溶劑、起泡劑和界面活性劑，也稱不上溫和。而卸妝乳和雙具備了溶解彩妝的含油量，界面活性劑相對少，以溫和有效程度是最好的選擇。

2. 卸妝品在臉上停留1分鐘就好

卸妝品中有界面活性劑，在臉上按摩太久，一來會帶走維持潤澤的脂質造成乾澀，

若是反覆按摩更可能把殘妝容進毛孔，建議40秒到1分鐘內清洗掉最適合。

3. 比皮膚涼一點水溫最佳

根據研究，以25度左右水溫卸妝最適當，利用溫熱水可以打開毛細孔，或是3-4天就去一次角質，這樣超傷肌膚。當角質層脆弱受損，不只會讓肌膚表面看起來粗糙黯淡，更使屏障功能下降。當肌膚守不住水分、保濕力降低，斑點皺紋都會提早報到。

▲ALBION 賦白彈力深層卸妝凝膠，150ml ，1,500元。

▲BOBBI BROWN 沁透莓果洗卸慕斯，150ml，1,350元。

▲L'OCCITANE 柔適卸妝乳，200ml ，900元。

▲DECORTE AQ完美精質卸粧霜，150g，3,100元。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App