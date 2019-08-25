粗心媽爽購物！3歲男童「遭忘車內15分鐘」狂求救　她走出賣場秒被捕

▲ 3歲男童被媽媽忘在車上。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國近來頻傳粗心家長將年幼的孩子鎖在車內，導致小孩喪命的悲劇，沒想到紐約皇后區又傳出一起類似意外。一名母親將車子停在大型購物中心的露天地面停車場後便下車購物，完全忘記自己年僅3歲的兒子還在車上，導致小孩被鎖在高溫的車內長達10幾分鐘，所幸有路人發現後報警。

《紐約郵報》報導，警方23日在目標百貨（Target）位在皇后區大學點（College Point）的分店停車場裡救出一名受困休旅車中的3歲男童，並逮捕他的母親。警方說明，當32歲的母親戈梅斯（Mona Lisa Gomes）正在購物時，男童至少受困車內15分鐘，只能不斷向路過的民眾求救。

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一名路過的母親和她的二名女兒當天下午4點走過停車場時，發現這名男童被鎖在車裡，趕緊報案。她的其中一名女兒克莉斯汀（Kristine Vicente）受訪時提到，「窗戶有打開一些。那個孩子對我說他想透透氣，接著又說『我想要媽媽』。我試圖安撫他。」

警方迅速趕到現場，破壞一邊車窗後救出男童。而戈梅斯大約10幾分鐘後從購物中心走出，因涉嫌傷害兒童被捕。根據網友上傳的影片，當時一名身穿制服的警官在停車場抱著剛被救出的男童，等待戈梅斯回來。事發後男童被送往紐約長老會醫院，情況穩定。

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