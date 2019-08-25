亞馬遜野火狂燒　NASA公布衛星圖「噁心密集紅點」覆蓋一半地球之肺！

▲亞馬遜火勢極大，NASA公布衛星圖密集紅點驚人。（圖／翻攝自NASA）

記者陳亭伃／綜合報導

素有地球之肺的南美洲「亞馬遜雨林」近期野火災情不停，除巴西以外，連玻利維亞叢林也有超過7700平方公里的林地跟著起火燃燒，有別於巴西政府的處理方式，玻利維亞當局也隨即租派一輛747滅火機投入救援。24日NASA也公布了衛星圖，讓世人一睹亞馬遜野火究竟將改變世界什麼。

綜合外媒報導，亞馬遜雨林製造全球20％的氧氣，這座潮濕的熱帶雨林，即便是乾季也因為濕度夠強，幾乎很難著火。巴西政府推斷，很可能是工人、農場工作所造成的火燒悲劇。巴西總統波索納洛的處理方式更是遭到國際抨擊，一開始就指責很可能NGO主導放火，為了讓巴西政府受到國際批評。

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▲亞馬遜火勢燒到玻璃維亞。

事實上，這場火災很可能是波索納洛自己所造成，上任以來不僅將原住民保護區廢除，鼓勵開墾雨林、歡迎採礦財團進駐，就是為了「提升經濟」此番祝融之災，不僅沒有做出完善的滅火配套措施，就連國際名人都看不下去，其中影星李奧納多更是憤怒表示，「16天的亞馬遜野火，幾乎沒有媒體報導」甚至巴西境內的野火增加80％，對生態環境造成嚴重破壞。

美國太空總署NASA日前發布了一張「亞馬遜雨林衛星圖」可以看到滿滿的紅點，每一分鐘以三個足球場的面積在持續燃燒，「永遠無法恢復的臨界點」就快要達到。直到國際抨擊日漸變多，巴西總統波索納洛才表示，無論起火原因為何，我們對於犯罪是零容忍，即便是生態環境也是一樣，我們將會採取行動，打擊森林濫伐。

August 2019 is continuing an active Amazon fire season, with large and intense fires burning in the region. @NASA satellites tracked actively burning fires across South America and captured images of smoke in the last week. https://t.co/EZKu01MPHg pic.twitter.com/VEoNZi2KJQ