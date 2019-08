亞馬遜野火狂燒　NASA公布衛星圖「噁心密集紅點」覆蓋一半地球之肺！

▲亞馬遜火勢極大,NASA公布衛星圖密集紅點驚人。(圖/翻攝自NASA)

素有地球之肺的南美洲「亞馬遜雨林」近期野火災情不停,除巴西以外,連玻利維亞叢林也有超過7700平方公里的林地跟著起火燃燒,有別於巴西政府的處理方式,玻利維亞當局也隨即租派一輛747滅火機投入救援。24日NASA也公布了衛星圖,讓世人一睹亞馬遜野火究竟將改變世界什麼。

綜合外媒報導,亞馬遜雨林製造全球20%的氧氣,這座潮濕的熱帶雨林,即便是乾季也因為濕度夠強,幾乎很難著火。巴西政府推斷,很可能是工人、農場工作所造成的火燒悲劇。巴西總統波索納洛的處理方式更是遭到國際抨擊,一開始就指責很可能NGO主導放火,為了讓巴西政府受到國際批評。

事實上,這場火災很可能是波索納洛自己所造成,上任以來不僅將原住民保護區廢除,鼓勵開墾雨林、歡迎採礦財團進駐,就是為了「提升經濟」此番祝融之災,不僅沒有做出完善的滅火配套措施,就連國際名人都看不下去,其中影星李奧納多更是憤怒表示,「16天的亞馬遜野火,幾乎沒有媒體報導」甚至巴西境內的野火增加80%,對生態環境造成嚴重破壞。

美國太空總署NASA日前發布了一張「亞馬遜雨林衛星圖」可以看到滿滿的紅點,每一分鐘以三個足球場的面積在持續燃燒,「永遠無法恢復的臨界點」就快要達到。直到國際抨擊日漸變多,巴西總統波索納洛才表示,無論起火原因為何,我們對於犯罪是零容忍,即便是生態環境也是一樣,我們將會採取行動,打擊森林濫伐。

August 2019 is continuing an active Amazon fire season, with large and intense fires burning in the region. @NASA satellites tracked actively burning fires across South America and captured images of smoke in the last week. https://t.co/EZKu01MPHg pic.twitter.com/VEoNZi2KJQ