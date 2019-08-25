紐國少女染麻疹遊「迪士尼、環球影城」　美加州急警告

▲該名確診的紐西蘭少女也到過好萊塢。（圖／取自免費圖庫Pixaby）

實習記者任珈萱／綜合報導

一名感染麻疹的紐西蘭少女，於上月去迪士尼和諸多美國觀光景點。加州衛生局人員也警告，這段時間內，有百名旅客都到過這些熱門景點，很有可能暴露於病毒中。

綜合外媒報導，根據美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）資料顯示，從2018年10月以來，美國30個州已通報超過1200起的麻疹病例，是1/4世紀以來，最為嚴重的一次。洛杉磯郡衛生局（Los Angeles County Department of Public Health）也於周五晚上警告，一名外來的麻疹病患於感染期間，在洛杉磯旅遊，目前正釐清有哪些人是暴露於麻疹風險之中。

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據了解，該名女孩在南加州旅遊期間，曾去過環球影城（Universal Studios Theme Park）、好萊塢（Hollywood）及和聖塔蒙尼加（Santa Monica）景點。橘郡衛生保健局（Orange County Health Care Agency）也表示，該女孩於11日至15日在南加州旅遊，也於12日去位於安那罕市（Anaheim）的迪士尼樂園。

截至目前為止，洛杉磯麻疹案例一共16起，其中11名確診患者曾在城內各地走動。美國疾管局本表示，本月8日至15日期間，境內麻疹病例增加了1.8%。

麻疹是一種好發在兒童身上的傳染病，但成人也有一定機會感染。兒童常見的急性病毒是由麻疹病毒引起，典型的症狀包括四天的發燒，及出現咳嗽、鼻炎以及結膜炎的症狀，伴隨著發燒及紅疹。