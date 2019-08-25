影／雷電暴擊樹木「炸出火光巨響」6人傷　PGA賽事中斷

▲ 發生雷擊事故的賽事，是在喬治亞州亞特蘭大舉行的聯邦快遞杯（FedEx Cup）第3輪比賽。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

美國職業高爾夫巡迴錦標賽（PGA Tour Championship）24日發生雷擊事故，閃電擊中球場樹木，現場瞬間爆出火光發出巨響，造成6人受傷。如今，一名男性傷者回憶起事發當下的感受，強調衝擊力道相當強大，「那感覺就像是遇到重大車禍，被車撞到措手不及那種，就在那一瞬間，我才意識到那是閃電。」

“I felt like I was in a major car accident, like I was blindsided by a car, is what it felt like. And so in the split second that it happened, I realized it was lightning.” Billy Kramer says of his injury from a "one in kajillion chance incident" at the PGA tour championship. pic.twitter.com/7qOORhvXoT

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綜合美國有線電視新聞（CNN）等美媒報導，比賽當日的天氣惡劣，天空不但滿布烏雲，暴風雨也籠罩東湖高爾夫俱樂部（East Lake Golf Club），就在打完第5洞後，賽事因天氣不佳而暫停。隨後，主辦單位在計分板標註警語，呼籲球迷們離開球場躲雨，而選手們也離開球場。

只不過，在賽事暫停將近30分鐘的時候，雙重閃電分別擊中維護區、第16洞附近的樹木，當時在樹下躲雨的民眾也被噴飛的樹木殘骸碎片擊中。

「那根本就是一場大爆炸，且後勁很強，可以從吹來的風感受到（它的威力）」，目擊整個過程的球迷尤爾（Brad Uhl）表示，他當時正在第16洞右側的帳篷裡，「那就像是眼角閃過一道很強的光，且那個時候下著雨，大家都躲在樹下。」

▲ 場內一棵高大的松樹被擊中 。（圖／達志影像／美聯社）

亞特蘭大警局發言人懷特（James White）表示，這起事件造成6人受傷，包括5名男性及1名女性，一行人都仍保有清醒意識且有呼吸，隨後搭乘救護車轉送至當地醫院治療。

男性傷者克雷莫（Billy Kramer）提到，當時的感覺「就像是遇到重大車禍，被車撞到措手不及那種，就在那一瞬間，我才意識到那是閃電。」

事後，PGA規則部門副總裁羅素（Mark Russell）接受採訪時，被問及30分鐘是否則夠讓在場觀眾們離開球場，他強調，單位在判定可能會有危險的時候，就已先行暫停比賽，且呼籲在場球迷離開球場，已經盡力傳達相關警示訊息，但無法回答30分鐘的時間是否足夠。

▼ 事發後，醫護人員趕抵現場為傷者治療。據瞭解，賽事已順延至當地25日舉行。（圖／路透）