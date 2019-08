影／雷電暴擊樹木「炸出火光巨響」6人傷　PGA賽事中斷

▲ 發生雷擊事故的賽事,是在喬治亞州亞特蘭大舉行的聯邦快遞杯(FedEx Cup)第3輪比賽。(圖/翻攝自推特)

美國職業高爾夫巡迴錦標賽(PGA Tour Championship)24日發生雷擊事故,閃電擊中球場樹木,現場瞬間爆出火光發出巨響,造成6人受傷。如今,一名男性傷者回憶起事發當下的感受,強調衝擊力道相當強大,「那感覺就像是遇到重大車禍,被車撞到措手不及那種,就在那一瞬間,我才意識到那是閃電。」

“I felt like I was in a major car accident, like I was blindsided by a car, is what it felt like. And so in the split second that it happened, I realized it was lightning.” Billy Kramer says of his injury from a "one in kajillion chance incident" at the PGA tour championship. pic.twitter.com/7qOORhvXoT

綜合美國有線電視新聞(CNN)等美媒報導,比賽當日的天氣惡劣,天空不但滿布烏雲,暴風雨也籠罩東湖高爾夫俱樂部(East Lake Golf Club),就在打完第5洞後,賽事因天氣不佳而暫停。隨後,主辦單位在計分板標註警語,呼籲球迷們離開球場躲雨,而選手們也離開球場。

只不過,在賽事暫停將近30分鐘的時候,雙重閃電分別擊中維護區、第16洞附近的樹木,當時在樹下躲雨的民眾也被噴飛的樹木殘骸碎片擊中。

「那根本就是一場大爆炸,且後勁很強,可以從吹來的風感受到(它的威力)」,目擊整個過程的球迷尤爾(Brad Uhl)表示,他當時正在第16洞右側的帳篷裡,「那就像是眼角閃過一道很強的光,且那個時候下著雨,大家都躲在樹下。」

▲ 場內一棵高大的松樹被擊中 。(圖/達志影像/美聯社)

亞特蘭大警局發言人懷特(James White)表示,這起事件造成6人受傷,包括5名男性及1名女性,一行人都仍保有清醒意識且有呼吸,隨後搭乘救護車轉送至當地醫院治療。

男性傷者克雷莫(Billy Kramer)提到,當時的感覺「就像是遇到重大車禍,被車撞到措手不及那種,就在那一瞬間,我才意識到那是閃電。」

事後,PGA規則部門副總裁羅素(Mark Russell)接受採訪時,被問及30分鐘是否則夠讓在場觀眾們離開球場,他強調,單位在判定可能會有危險的時候,就已先行暫停比賽,且呼籲在場球迷離開球場,已經盡力傳達相關警示訊息,但無法回答30分鐘的時間是否足夠。

▼ 事發後,醫護人員趕抵現場為傷者治療。據瞭解,賽事已順延至當地25日舉行。(圖/路透)