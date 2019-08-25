美官員酸爆馬克宏！G7拿小眾議題給川普難堪　只為迎合法國人

▲ 美國總統川普（左）與法國總統馬克宏（右）。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普抵法國參加七大工業國（G7）高峰會，他下機後立刻受邀與法國總統馬克宏共進午餐，更吹噓2人有「非常特別的友誼」。但川普政府官員批評，馬克宏把此次峰會的重點多擺在讓川普難堪、甚至孤立的小眾議題，偏離協調發達國家經濟政策的本質，是在迎合討好法國人民，藉此提升他的支持度。

紐約時報、彭博新聞引述多名川普政府官員的說法指出，此次議程重點放在氣候變遷、收入及性別平等、非洲發展，直指法國無視美國傾向談論國家安全、經濟放緩等議題的要求。

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「今年的東道主法國希望G7在核心經濟問題上保持沉默」，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）在《華爾街日報》發表評論指出，法國聚焦在政治正確的陳腔濫調，「貿易和全球經濟遭到漠視。」

部分官員透露，在整個峰會籌備過程中，法方官員的作法讓雙方難以合作，且起初的議程幾乎沒有貿易及全球經濟相關議題，是在美方抱怨之後才改善。

對此，法國已反駁上述說法，強調經貿相關議題在初稿階段就已被納入議程，而美法雙方有過敲定議程的歧見，但並無所謂的溝通困難或緊張。