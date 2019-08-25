美撤英企限制才有貿易協議！強生今會川普…搶先嗆聲：美國必須妥協

▲ 英國首相強生（Boris Johnson）抵達法國西南部濱海小鎮比亞里茨（Biarritz）參加七大工業國（G7）高峰會。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

在七大工業國（G7）高峰會舉行之際，英國首相強生（Boris Johnson）再度向美國總統川普喊話，強調美方若希望與英國達成貿易協議，就必須解除針對英國企業的限制，解除貿易壁壘，開放美國市場。

BBC報導，強生本月19日已與川普熱線談論美英自由貿易協議一事，2人將於法國時間25日上午會面，而強生目前已證實會藉由此機會提出美國對英國設有貿易壁壘一事。

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「有相當大的機會可以為英國企業打開、撬開美國市場，我們打算抓住這些機會」，但強生表示，美英現行貿易之間存在太多限制，包括英國田椒、英國第4大特產梅爾頓莫布雷豬肉餡餅（Melton Mowbray Pork Pie）都無法進入美國市場，且出口葡萄酒到美國必須透過美國經銷商，「這些需要我們的美國朋友妥協、開放。」

▲ 美國總統川普（中）、美國第一夫人梅蘭妮亞（左）及法國總統馬克宏（右）。（圖／路透）

此外，在法國政府不顧美方反對，批准開徵「數位服務稅」後，強生也坦言，必須要對擁有龐大銷售量的線上網路企業採取相關措施，徵收公平合理的稅，「我持開放性立場來討論如何做到這一點，也願意聽聽我們的美國朋友在這方面的想法。」

儘管川普上月強調已與英國展開實質性的貿易協議談判，直指脫歐後的雙邊協議可讓貿易量飆增3至5倍，但並未透露任何細節。

▲ 強生預計法國時間25日與歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）會面。 。（圖／路透）

在此次強生的法國行當中，另個會面的焦點人物正是歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）。但2人在周日首度面對面會談之前，已在「誰必須為英國無協議脫歐負責」話題隔空交鋒。

時間拉回24日，圖斯克直指強生在未來可能會被世人以「無協議先生」（Mr No Deal）的形象記在心中。對此，強生反擊提到，圖斯克才是「無協議脫歐先生」（Mr No-Deal Brexit）。

事實上，強生始終堅持最晚在10月31日這天要帶著英國脫離歐盟。根據他的說法，他其實更加願意在達成協議的狀態下脫歐，但必須刪除英國北愛爾蘭、相鄰國家愛爾蘭之間硬邊界的「愛爾蘭邊境保障措施」（backstop）。只不過，這項要求已被歐盟當局多次拒絕。

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