「絕對有權」命令美企撤出中國！　川普暗示可宣布國家緊急狀態

▲ 川普要求美企尋求中國生產基地以外的替代方案。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）宣稱，根據1977年的一項法律，他「絕對有權」命令美國企業停止與中國做生意，行使他廣泛的行政權力。美國有線電視新聞網（CNN）指出，川普可能宣布國家進入緊急狀態，以監管全國經濟，進一步回擊中國。

中國23日宣布對價值約750億美元的美國商品徵收新一輪報復性關稅，使貿易戰再度升級，為全球兩大經濟體帶來壓力。川普當天稍晚則在推特上回嗆，「我要求偉大的美國公司立即開始尋找替代中國的地方，包括將工廠遷回家和在美國製造你們的產品。」

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川普23日啟程往法國參加7國集團（G7）峰會前，在白宮向記者表示，「我絕對有權力這麽做，但我們將拭目以待。」他隨後說明，他指的是1977年的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），當天也在推特寫道，「建議那些對該法與總統權力和中國之間的關係一無所知的假新聞記者，去看看1977年的IEEPA。」

川普這番言論再度引發外界質疑，IEEPA究竟授予總統多少權力。川普5月曾揚言對墨西哥徵收懲罰性關稅，除非墨國減緩移民進入美國的速度。但IEEPA截至目前為止從未被用來徵收關稅，因為川普在對墨國行使這項權力的最後一刻撤回。

根據美國智庫國會研究處（CRS），IEEPA在水門事件及越戰後獲得通過，賦予川普「宣布國家進入緊急狀態後，監管各種經濟交易的廣泛權力」，可用來應對任何對美國國家安全、外交政策或經濟的不尋常威脅。根據該法，總統行使此項權力前必須與國會協商；宣布全國進入緊急狀態後，也必須向國會提交報告解釋原因。