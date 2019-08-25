美國及東協10國9月首度「聯合海上軍演」　爭奪亞洲影響力

▲ 美國海軍5月公布亞伯拉罕‧林肯號航空母艦通過蘇伊士運河的照片。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國及東南亞國協（ASEAN）10國9月將舉行首次聯合海上軍演，以防止華府及北京當局競爭亞洲影響力時出現「不當行為」。美國駐曼谷大使館23日宣布，美國及東協各國海軍下月2日將在曼谷以東春武里府的泰國海軍基地展開為期5天的演習，旨在「維護海上安全，聚焦防範海上不法行為」。

此次演習主要在越南最南端的金甌（Ca Mau province）海域登場，美國海軍將派遣「可疑船隻」參加模擬演習，並協助東協各國海軍「搜索、核實並依法追捕」這些船隻。

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美國過去一直是東南亞地區占主導地位的海軍力量，如今在越演越烈的美中貿易戰恐將席捲全球經濟之際，重新開始與此地區展開接觸。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月稍早也出席東協區域論壇，以推動總統川普（Donald Trump）政府的「印太戰略」（Indo-Pacific Strategy）。

《法新社》報導，中國對南海諸島的領土主張不斷擴大，而這片資源豐富的水域包括部分世界上最重要的貿易航線。儘管與東協4個主權聲索國間存在利益衝突，中國2018年還是和東協舉行聯合海上演習，試圖爭取區域影響力。

自7月一艘中國探勘船駛入越南擁有數個油氣開發項目的水域，中越兩國間緊張情勢加劇。但泰國國防部發言人24日對聯合軍演態度低調，「我們與中國進行演習，現在則和美國軍演。這和目前的局勢無關。」