搭訕櫻花妹遭嗆「去照鏡子」…韓男惱羞扯髮暴打　自家網友也砲轟：假愛國

記者陳宛貞／編譯

日本網紅正妹MiyuRin（みゆりん）日前前往南韓旅遊，在弘大街頭拒絕南韓男子搭訕，沒想到下秒竟遭一陣毒打。男子宣稱，因為當時女子一行人以嘲諷的語氣要他「照照鏡子」，才會情緒失控，且只有抓頭髮，絕對沒有打人。但這番說詞並未得到諒解，反而引起更多南韓網友怒罵他為近來相當緊張的日韓關係火上加油。

MiyuRin在23日清晨6時左右在IG上傳這段影片，馬上引起關注。影片中男子步步逼近拿著手機錄影的女子，口中不停怒罵；此外還有男子疑似施暴的照片。首爾麻浦警察署獲報後於24日下午派出搜查官找上男子住處，經男子同意後將他帶往警局。

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▲ MiyuRin在弘大街頭遭男子暴打。（圖／翻攝自みゆりん推特、IG）

MiyuRin向警方表示，她拒絕男子的搭訕後便遭辱罵及毆打，雖然男子當時有說聲抱歉才離開，卻沒有鄭重道歉，希望能重罰。男子24日則僅承認拉扯MiyuRin的頭髮，還宣稱自己單方面被視為加害者，將尋求法律協助。

男子的行為不僅遭到大批日本網友撻伐，南韓網友也紛紛湧入MiyuRin的IG和推特留言表示，「遇到來旅遊的日本人，我們都會很親切的幫忙，看到這種新聞真是讓人丟臉」、「身為南韓人，我想向妳道歉，希望這種事再也不會發生在妳身上」。

▲ 南韓民眾24日晚間聚集在光化門廣場舉辦燭光集會，抗議安倍政權。（圖／路透社）

日韓貿易戰越演越烈，南韓民眾也走上街頭反對安倍政權。但許多網友仍表示，貿易衝突不能演變成互相仇恨，「一般民眾也只是盡一己之力抵制日貨，就因為這一顆老鼠屎害了所有人」、「這根本不是因為仇日，而是因為厭女、物化女性才會犯罪」、「別假借愛國的名義做這種丟臉的事」。

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