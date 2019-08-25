印尼辣妹女團秀「西瓜美胸」...MV裡豪放抖！遭當局傳喚訓誡

▲印尼女團狂抖胸，被當局傳喚。（圖／翻攝自YouTube／Opera Swara Genta ID）

記者錢玉紘／綜合報導



印尼的歌手女團「Duo Semangka」以豐滿上圍與性感撩人舞步著稱，但是在民風保守的當地時常引起爭議，近期她們推出了新歌「Bounce」，為配合歌曲，在鏡頭前瘋狂抖胸，卻因為有太多眾抗議，而被當局警告，逼得她們必須出面道歉。

英國《每日郵報》報導，「Duo Semangka」在印尼語中是「西瓜二人組」（Watermelons Duo）的意思 ，由兩名歌手卡拉拉（Clara Gopa）和維雅（ Vanya Kiara）組成，兩人都有豐滿的上圍，在新歌「Bounce」中，兩人在商場、停車場各處，瘋狂配合節奏上下抖動胸部，明顯就是以兩對大胸部當作團體的賣點。

先前還有報導指出，兩人都有為胸部投保各10億印尼盾（約新台幣258萬），顯示真的是極為重要的「資產」。

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▲兩人在賣場裡耍辣。（圖／翻攝自YouTube／Opera Swara Genta ID）

但是這樣的作風引起許多人抗議，甚至在YouYube影片底下也有許多惡評，網友諷刺「99%抖奶，1%唱歌」、「根本就是A片拿來剪」、「這種垃圾內容也敢PO」。

由於太多人抗議，印尼的孩童保護局（KPAI)）傳喚並訓斥了兩人，不過最後沒有執行懲罰。當地媒體報導，該局局長蘇珊托（Susanto）表示，這些影片違反了適當性原則，「我們很擔心孩童會模仿她們的行為，我們僅是在釐清事件」。

在與孩童保護局會面之後，卡拉拉和維雅公開向大眾道歉，「我們已經得到的教訓，未來會更小心，並且會試圖傳達更正面的娛樂給社會」、「我們仍會繼續保持性感形象，但是掩蓋粗俗的部分」。團體的經紀人也坦承，影片的確可能對年輕世代或孩童造成不良的影響。目前兩名歌手的IG和臉書都被關閉。

印尼社會以穆斯林為主，民風相對保守，這樣強調胸部且狂抖動的影像，被大眾視為是「色情內容」。