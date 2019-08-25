心情不滿就狂射！金正恩視察「超大型多管火箭發射器試射」表情超滿意

▲北韓金正恩24日凌晨再度視察新型火箭試射。（圖／朝中社）

記者陳亭伃／綜合報導

北韓領導人金正恩近日對於美韓聯合軍演感到相當不滿，加上南韓總統文在寅公開提到「一個韓國」的言論，24日清晨再度在咸鏡南道宣德一帶東部海域發射兩次不明飛行物，目前南韓軍方正在嚴正關注中。而在北韓方面，昨日進行的一連串試射，金正恩除了親自視察外，對於結果也相當滿意。

綜合外媒報導，北韓中央通信社（KCNA）表示，金正恩24日視察「超大型多管火箭發射器」試射，並提到新的系統是強大的武器，北韓必須持續加強新戰略的研發與戰術武器，才能夠「反制來自敵對勢力，並且能對應日漸升高的軍事威脅與施壓」。

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南韓聯合參謀本部表示，此次朝鮮發射的飛行物飛行距離約為380公里，速度約6.5馬赫以上。軍事專家則認為，朝鮮最新發射的可能為5月來公開的「新型武器三大體」中的其中一種。

而在北韓國營媒體所發布的照片中顯示，最新的火箭架在8輪車輛後方的大型發射管發射升空。分析家也指出，自從川金會2月破局後，兩人雖有在板門店短暫一會，但因金正恩不滿美韓口說與行動上表現不一致，甚至大動作軍演，已經至少4次公開新的飛彈系統。