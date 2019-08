喬治王子熱愛芭蕾...女主播狂笑「看你學多久」！網罵翻秀跳舞片反擊

▲喬治王子喜歡跳芭蕾,卻疑似被美國女主播嘲笑。(圖/翻攝Kensingtonroyal IG)

錢玉紘/綜合報導

美國節目「早安美國」(Good Morning America)22日播出的節目中,報導了英國王室喬治小王子的每日行程表,原來小喬治除了日常上課外,還要學芭蕾等才藝,但是史賓賽(Lara Spencer)在講道「學芭蕾」時頻頻噴笑,被許多網友解讀為嘲笑意外,引起爭議。

今年6歲的小喬治像同年紀的孩子一樣,已經開始上學,「早安美國」節目中也公布了喬治每天的課表,主播史賓賽在節目上說道,「除了一般一、二年級的課程,像是數學或科學之外,喬治王子還要學習宗教、電腦、詩歌以及芭蕾」。當講到「芭蕾」的時候,現場的主播都笑了起來。

史賓賽接著說,「威廉王子表示,喬治非常的喜歡芭蕾,我有消息要告訴你威廉,我們等著看會持續多久吧」(We'll see how long that lasts),之後她補充,「有這麼多課要上,要是我只想趕快出去玩吧」。

▲史賓賽的評論被網友罵翻。(圖/翻攝自YouTube/Good Morning America)

這一段言論引起許多觀眾反彈,認為史賓賽是在暗諷身為男生的喬治王子學芭蕾很可笑,節目片段下方也被複評洗版,網友罵道,「我是一名出色男性芭蕾舞者的媽媽,對於這種垃圾行為感到很震驚」、「真是可恥」、「都2019年了,我們還在笑男生跳芭蕾舞?」、「太噁心了,根本就鼓勵霸凌喜歡跳舞的年輕男孩」。

不僅如此,更有大批網友在推特上PO出男生跳舞的影片,並標註史賓賽以及標籤「男生也會跳舞」(#BoysDanceToo),表達抗議,其中包含許多知名的舞者或是舞團。

引起爭議之後,史賓賽在個人IG上PO了一篇道歉文,內容提到,「我誠摯為我日前在節目做出的不適當評論道歉,不管事芭蕾或任何事情,任何人若是想在生活中冒險,我都會說『放手去做吧』,我絕對相信大家都有自由追求自己的熱情,去完成目標並熱愛當下的每一分鐘吧」。