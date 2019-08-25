喬治王子熱愛芭蕾...女主播狂笑「看你學多久」！網罵翻秀跳舞片反擊

▲喬治王子喜歡跳芭蕾，卻疑似被美國女主播嘲笑。（圖／翻攝Kensingtonroyal IG）

錢玉紘／綜合報導

美國節目「早安美國」（Good Morning America）22日播出的節目中，報導了英國王室喬治小王子的每日行程表，原來小喬治除了日常上課外，還要學芭蕾等才藝，但是史賓賽（Lara Spencer）在講道「學芭蕾」時頻頻噴笑，被許多網友解讀為嘲笑意外，引起爭議。

今年6歲的小喬治像同年紀的孩子一樣，已經開始上學，「早安美國」節目中也公布了喬治每天的課表，主播史賓賽在節目上說道，「除了一般一、二年級的課程，像是數學或科學之外，喬治王子還要學習宗教、電腦、詩歌以及芭蕾」。當講到「芭蕾」的時候，現場的主播都笑了起來。

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史賓賽接著說，「威廉王子表示，喬治非常的喜歡芭蕾，我有消息要告訴你威廉，我們等著看會持續多久吧」（We'll see how long that lasts），之後她補充，「有這麼多課要上，要是我只想趕快出去玩吧」。

▲史賓賽的評論被網友罵翻。（圖／翻攝自YouTube／Good Morning America）

這一段言論引起許多觀眾反彈，認為史賓賽是在暗諷身為男生的喬治王子學芭蕾很可笑，節目片段下方也被複評洗版，網友罵道，「我是一名出色男性芭蕾舞者的媽媽，對於這種垃圾行為感到很震驚」、「真是可恥」、「都2019年了，我們還在笑男生跳芭蕾舞？」、「太噁心了，根本就鼓勵霸凌喜歡跳舞的年輕男孩」。

不僅如此，更有大批網友在推特上PO出男生跳舞的影片，並標註史賓賽以及標籤「男生也會跳舞」（#BoysDanceToo），表達抗議，其中包含許多知名的舞者或是舞團。

引起爭議之後，史賓賽在個人IG上PO了一篇道歉文，內容提到，「我誠摯為我日前在節目做出的不適當評論道歉，不管事芭蕾或任何事情，任何人若是想在生活中冒險，我都會說『放手去做吧』，我絕對相信大家都有自由追求自己的熱情，去完成目標並熱愛當下的每一分鐘吧」。