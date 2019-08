他美臀被女王蜂相中...秒揪全家到寶地築巢！無奈片瘋傳網笑翻

▲印度男屁股被築巢。(圖/翻攝自推特)

記者錢玉紘/綜合報導

印度東部的科希馬(Kohima)一名男子的屁股竟然被蜜蜂「看上」,選擇在這塊風水寶地築巢,直接在他身後築了一個蜂窩,而男子的朋友們撿到這幕,笑到歪腰,在幫忙之前自然是先拿起手機錄影,這段搞笑影片也在推特上瘋傳,逗樂網友。



這起事件發生在當地時間20日,25歲男子維樂魯(Velelhu)朋友一起在戶外散步,沒想到他的美臀卻吸引了一隻女王蜂,在他身旁打轉,接著就停在屁股上,沒多久後大批蜂群「蜂擁而至」,在他的屁股上蓋了一個巢,他只能無奈待在原地,哭笑不得

拍下影片的女性朋友妮依努(Velasalu Nienu)提到,原本看到一隻體型較大的女王蜂飛向自己,最後卻選擇了維樂魯的屁股。大約30分鐘之後,在朋友的幫助下,他們抓起女王蜂丟到罐子裡面,其他的蜜蜂也就飛走了,維樂魯的屁股也沒有被蜜蜂叮到,安然無恙。

請繼續往下閱讀...

這支影片在網路上被大批網友轉發,許多人都笑到翻過去,也有人稱讚維樂魯當下表現得很冷靜,「好險他是穿牛仔褲」、「真的不知道要哭還是要笑」、「應該要放個屁驅趕的」。

事實上,科希馬所屬的那加蘭邦(Nagaland)就是許多蜜蜂的家鄉,當地政府甚至鼓勵居民養蜂,每年12月5是還訂為「那加蘭蜂蜜蜜蜂節」(Nagaland Honey Bee Day)。

Source : Whatsapp- bee hive in an unlikely place- happens only in Nagaland. @DollyKikon @KirenRijiju @imkongla @Bhairavi_Jani pic.twitter.com/QtYyuW4VRi