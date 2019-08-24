川普罕見稱習近平「敵人」...並下令美企撤出中國　背後原因曝光了！

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

向來稱呼中國國家主席習近平為「朋友」的美國總統川普（Donald Trump）23日在推特上態度大轉變，直指習近平是「敵人」，更拋出一個疑問，「我唯一的問題是，誰是我們更大的敵人，鮑爾（Jerome Powell，聯準會主席）還是習主席？」然而，有分析認為，川普發一連串貼文的原因，是表示美中貿易談判毫無進展，以及他對美國經濟出現疲弱跡象而感到焦慮和沮喪。

據華盛頓郵報報導，儘管美中貿易戰局勢持續惡化，川普過去也會稱呼習近平是他朋友，並讚揚習的領導能力。而在外界抨擊中國不當處理香港「反送中」抗爭時，川普也選擇不對習近平多加批評。報導分析，川普一連串的貼文反映出美中貿易談判毫無進展，以及他對美國經濟出現疲弱跡象而感到焦慮和沮喪。

請繼續往下閱讀...

川普上週宣布對部分中國商品延後加徵關稅後，中國國務院23日晚間突然說，決定對原產於美國的約750億美元進口商品加徵10％或5％不等關稅，分兩批次自9月1日12時01分、12月15日12時01分起實施。

川普隨即在推特上反擊，10月1日起將對價值2500億美元的中國商品再加徵關稅，從原來的25%增至30%。另外，9月1日起，剩下的3000億美元中國商品預定要加徵10%關稅，將會增加為15%。他還下令美國企業退出中國。

報導說，白宮幕僚雖不願多談川普的推文，但美國官員卻透露，川普與他的顧問已慢慢意識到，要和中國達成貿易協議的機會不大。而多位政治分析家也稱，儘管貿易戰拖累中國經濟，但習近平願意承受的經濟痛苦顯然超出川普團隊的預期。

此外，財信傳媒董事長謝金河24日指出，美中「梭哈」，全球經濟將進入關鍵時刻，雙方「交惡正式進入深水區，這對未來世界的經濟及政治都會發生巨大的影響」。

▲美國總統川普（Donald Trump）罕見稱中國國家主席習近平為「敵人」。（圖／達志影像／美聯社）