1歲半女童遭連身鏡砸中…口鼻冒血不治　「星耀樟宜」開幕4個月意外頻傳

Toddler dies after mirror falls on her in fashion store at Jewel Changi Airport https://t.co/0xqhMRgytd pic.twitter.com/hxEME5a3Qr

記者張方瑀/綜合報導

新加坡樟宜機場購物中心「星耀樟宜」,驚傳鏡子壓死幼童的意外,一名僅18個月的中國籍女童,在商場內的知名服裝店內,被倒下的全身鏡砸中,現場血跡斑斑,經過緊急搶救後仍宣告不治。目前警方正針對這起意外進行調查,不排除是有其他孩童在店內嬉戲,撞倒了連身鏡。

根據《海峽時報》指出,這起意外發生在時尚品牌Urban Revivo店內,新加坡民防隊在23日中午12點半左右接獲通報,當時這名年僅18個月的女童跟家人在店內挑選衣服,沒想到一面連身鏡突然倒下,砸中了站在鏡子前的女童。據《中國報》形容,儘管鏡子沒有破裂,但鮮血不斷從女童的口鼻冒出,昏迷不醒,送醫後仍不治身亡。這間商店也暫時關閉。

▲新加坡星耀樟宜。(圖/記者陳涵茵攝)



「星耀樟宜」(Jewel Changi Airport)自今年4月11日開始營業後,意外事故頻傳。5月時才有一名男童的拖鞋被手扶梯卡住,導致腳趾輕微割傷。6月也有一名14歲的女孩在鏡子迷宮(Mirror Maze)內玩耍時,意外被割傷臉部,送院縫了9針,差點毀容。

