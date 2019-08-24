1歲半女童遭連身鏡砸中…口鼻冒血不治　「星耀樟宜」開幕4個月意外頻傳

Toddler dies after mirror falls on her in fashion store at Jewel Changi Airport https://t.co/0xqhMRgytd pic.twitter.com/hxEME5a3Qr

記者張方瑀／綜合報導

新加坡樟宜機場購物中心「星耀樟宜」，驚傳鏡子壓死幼童的意外，一名僅18個月的中國籍女童，在商場內的知名服裝店內，被倒下的全身鏡砸中，現場血跡斑斑，經過緊急搶救後仍宣告不治。目前警方正針對這起意外進行調查，不排除是有其他孩童在店內嬉戲，撞倒了連身鏡。

根據《海峽時報》指出，這起意外發生在時尚品牌Urban Revivo店內，新加坡民防隊在23日中午12點半左右接獲通報，當時這名年僅18個月的女童跟家人在店內挑選衣服，沒想到一面連身鏡突然倒下，砸中了站在鏡子前的女童。據《中國報》形容，儘管鏡子沒有破裂，但鮮血不斷從女童的口鼻冒出，昏迷不醒，送醫後仍不治身亡。這間商店也暫時關閉。

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▲新加坡星耀樟宜。（圖／記者陳涵茵攝）



「星耀樟宜」（Jewel Changi Airport）自今年4月11日開始營業後，意外事故頻傳。5月時才有一名男童的拖鞋被手扶梯卡住，導致腳趾輕微割傷。6月也有一名14歲的女孩在鏡子迷宮（Mirror Maze）內玩耍時，意外被割傷臉部，送院縫了9針，差點毀容。

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