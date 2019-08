17歲少年一個開玩笑推文　竟讓川普造勢場子出現「數千個空位」

▲川普造勢活動出現數千空位。(圖/翻攝自推特/@J_WilliamsAZ)



一句網路留竟讓美國總統川普的造勢活動留下數千個空位!17歲少年諾亞日前在推特發文,「嗨各位,你們千萬不要到川普網站預約造勢門票(預約門票免費)後不去,讓活動有空位喔!真的不要這樣!」該貼文引發熱烈迴響,事後造勢活動也果真出現數千個空位笑煞眾多網友。

hey everyone you totally shouldn't go on tr*mp's website and reserve tickets for his rally and not show up so that there's empty seats (the tickets are free) but you should definitely not do that!!!

▲諾亞的「萬惡貼文」。



據OUT報導,諾亞11日逛完川普網站後,發現活動門票是預約的免費票券,於是隨手推文表示,民眾如果拿了票不去是很糟糕的。結果竟引來3.8萬名網友回應,其中有人笑稱「我真的沒有訂10張喔」,也有人以「Ben Dova」、「Peepee Poopoo」、「Mike Litoris」等搞笑名字回覆,逐漸在網路上成為一股風潮。

讓諾亞沒想到的是,似乎真的有人付諸行動。據其他美媒報導,在新罕布夏州曼徹斯特SNHU場地內舉辦的活動中,出現數千個被預約走的空位,而場外則有成千上萬名川普支持者不得其門而入,一時間「#EmptySeatMAGATour」的標籤在推特上流行起來。

▲造勢場中出現數千空位。(圖/翻攝自推特/@Shelby85852779)

oh my god #emptyseatmagatour pic.twitter.com/vBCLnoqAI6

▲看到真的出現數千空位,諾亞也驚呆轉發「#EmptySeatMAGATour」標籤直呼「我們做到了」。



事後川普不斷吹噓該場造勢活動達到空前規模,卻被網友們貼出多張空位照片及影片不斷打臉,還笑稱都怪「#EmptySeatMAGATour」讓大家知道真相。

Great news! Tonight, we broke the all-time attendance record previously held by Elton John at #SNHUArena in Manchester, New Hampshire! https://t.co/GHvFBkA2KZ

Trump keeps saying his rallies are full, but doesn’t look like it.



Wow, I would hate for #EmptySeatMAGATour to trend so people knew the truth.



pic.twitter.com/BL8QiNo1C1

諾亞預期可能會被憤怒的川粉攻擊,有網友私訊他直嗆「你還是親吻男友後滾出推特吧」,也有人直呼他是「素食主義者及同性戀」,但諾亞對此並不以為意,因為他過去經常參與政治活動,例如「為我們的生命遊行」的示威、支援奧克拉荷馬州核准醫療用大麻運動,也曾在高中時擔任性別指導專線人員。

諾亞表示,「我在推特上貼的政治議題有的嚴肅,有的是開玩笑,因為川普太糟了,我只想讓大家都快樂一些,我希望能在川普擔任總統的糟糕情況下,發布一些有趣的東西讓人們樂一樂。」