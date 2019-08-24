川普下令「美企離開中國」怎麼強制做到？　路透：4方法可行

▲美國總統川普下令美企離開中國同時尋找替代方案。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

中國23日表態對美國商品徵收報復性關稅，美國總統川普也回擊，要求美企尋求中國生產基地以外的替代方案，把產業帶回國內。至於川普有哪些不用國會批准的方式，就能讓美企服從他的命令？《路透社》列出4個方法，包括提高關稅、宣布國家緊急狀態等。

川普要求美國公司回到國內製造產品，然而，與中國對抗的風險其實很高。研究機構榮鼎諮詢（Rhodium Group）估算，1990年到2017年間，美企在中國投資總金額是2560億美元；中國企業在美投資總金額只有1400億美元。

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早在貿易戰開始前，部分美國公司就把業務移轉出中國，但完全離開仍需要時間。另外，許多美企都想頂住壓力，不願離開中國龐大且正在增長的市場。那麼川普如何採取行動來迫使美企遵守他的要求？他確實有些不用國會批准的合法手段。

更多關稅

報導指出，川普可以做更多他已經在做的事情，答案就是提高關稅，擠壓企業的利潤，使這些在中國生產的公司不再有利。他23日表示，10月1日起，針對2500億美元中國商品提高關稅稅率，從25％提高到30％。

川普還打算，原本對剩餘3000億美元中國商品加徵關稅，稅率從10％調到15％，生效日期為9月1日與12月15日。從中國供應商購買物件除了會變得昂貴，提高關稅還會懲罰經由中國合資企業來生產商品的美企。

國家緊急狀態

川普對待中國的方式，能像處理伊朗那樣實施制裁，這將涉及宣布國家進入緊急狀態，是依據1977年的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）。前聯邦官員以及法律專家表示，一旦宣布進入緊急狀態，法律就會賦予川普廣泛權力，可以阻止單一公司甚至是整個經濟部門的活動。

聯邦採購限制

戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問芮恩希（Bill Reinsch）表示，不需要國會行動就能採取的另一項選擇，是禁止有在中國營運的美企競爭聯邦合約；此種措施可能會針對特定產業，像是打擊到波音（Boeing）這類的公司，除了是五角大廈關鍵武器製造商，還是美國最大的武器出口商。

1917年《對敵貿易法》（Trading with the Enemy Act）

儘管可能性很小，這是更引發關注的措施，就是採取美國會於第一次世界大戰期間通過的《對敵貿易法》。該法允許美國總統監管、懲罰處於戰爭狀態國家的貿易。然而，川普不太可能動用此法，因為這將急劇升高與中國的緊張關係。

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