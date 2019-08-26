BésameＸ《睡美人》彩妝太夢幻！鍊墜頰彩讓你遇到真命天子

▲《睡美人》彩妝太夢幻啦！（圖／翻攝自besamecosmetics.com）

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提到迪士尼動畫電影，《睡美人》（Sleeping Beauty）無疑是經典之作。美國知名彩妝品牌 Bésame為了慶祝這部動畫已經上映60周年，推出以上映年份為主題的美妝系列「The 1959 Collection」，復古浪漫的色彩與包裝，一定又會讓公主迷們陷入瘋狂。

Bésame Cosmetics（@besamecosmetics）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 21 日 上午 9:35 張貼

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＃（左至右）SLEEPING BEAUTY PINK、MALEFICENT、MAKE IT BLUE MAKE IT PINK

此次 Bésame 與迪士尼合作，完美還原奧蘿拉公主以及黑魔女梅菲瑟在動畫裡的唇色，分別為裸粉色與深粉色。另外一款則是以動畫裡三位仙女為靈感，雖然唇膏呈現藍色，但一抹就會根據嘴唇的狀態變色，從淺玫瑰粉到深洋紅色，更能襯托自己的膚色。

玫瑰金屬管讓唇膏看起來更典雅，在管身還有迪士尼1959年時替《睡美人》電影設計的標誌以及玫瑰與荊棘，凸顯出這系列的收藏價值。

▲「The 1959 Collection」唇膏（單款）售價為US$24（約為NT$754）。（圖／翻攝自besamecosmetics.com）

＃LOCKET CREAM ROUGE

外型就像普通的鍊墜，故事書造型看起來唯美又別緻，玫瑰金也更能凸顯公主般的高貴氣質。打開後，裡面是玫瑰粉色的唇頰彩，天鵝絨般的質地與高顯色度，讓你輕輕一抹就能提升好氣色，讓嘴唇透出滋潤光澤，這樣如果真的遇到真命天子，也不怕用乾巴巴的唇迎接真愛之吻了。

▲「The 1959 Collection」唇頰彩售價為US$18（約為NT$565）。（圖／翻攝自besamecosmetics.com）

＃（上至下）BRIAR ROSE BLUSH PALETTE、AURORA'S TRANSLUCENT POWDER

以奧蘿拉與梅菲瑟為主題的修容盤，從外盒到配色都非常迷人，細緻的腮紅與打亮，讓妝容呈現閃耀的光澤感，就像仙女送的禮物，讓你看起來更完美無瑕。

▲「The 1959 Collection」修容盤彩售價為US$35（約為NT$1,099）。（圖／翻攝自besamecosmetics.com）



＃1959 EYESHADOW PALETTE

這款20色眼影盤不僅還原當時《睡美人》動畫裡所使用到的顏色，Bésame 的創始人還被邀請到迪士尼的檔案館中研究故事書的封面，完美將電影開頭裡的故事書實體呈現。

以寶石點綴的金屬封面，散發奢華感；打開後，有浪漫的粉色調眼影，也有充滿氣勢的紫色調眼影，不僅如此，裡面還有奧蘿拉與梅菲瑟的畫像，讓影迷可以從他們找到化妝的靈感。

▲「The 1959 Collection」20色眼影售價為US$68（約為NT$2,136）。（圖／翻攝自besamecosmetics.com）

這次Bésame為了慶祝《睡美人》60周年，推出「The 1959 Collection」已經開始販售嘍！粉絲們可以到官方網站中了解詳細的購買資訊～

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