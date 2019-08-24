駭人！美高中老師擬「完美校園槍擊手法」：我將殺光全校留下1000具屍體

▲該名老師詳細設計槍擊案過程，並說若自己是殺手絕對能殺光全校。（射擊圖／達志影像／示意圖）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國佛羅里達州一名老師在演習中告訴學生，若他是槍擊案殺手，將會殺光全校，至少殺死1000人，並詳細描述將如何犯案。因言論駭人，該名老師已被強制休假，警方也在對此積極調查中。

據CNN報導，美國佛州萊克蘭（Lakeland）高中在16日舉行槍擊演習，一名老師告訴學生，若他是槍擊案殺手，將會是最厲害的人，因為他至少會讓校園留下1000具屍體，並告訴學生他將如何做案，首先他會製作簡易引爆裝置，再持槍開火數輪，等到眾人都紛紛跑到建築物中躲藏時，直接按下引爆鈕，「每個人都會死」。

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接受警方面談的一名學生表示，他曾聽到老師說要在角落裝上內部裝滿釘子的炸彈。因言論聳人聽聞，警方對此積極調查，並詢問了16名相關學生。老師本人則告訴警方，這僅僅是場玩笑話，他還曾是前海軍陸戰隊員。

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刑警康納斯特（Justin Conatser）在報告中寫道，「作為一名海軍陸戰隊員，應保護學生，而不是讓他們感覺老師想要傷害他們。」

法庭文件中記載，警方搜查過該名老師的家和車輛，但並未找到武器。雖然老師並沒有犯罪紀錄，不過一份暫時保護令寫道，老師「患有嚴重精神疾病或反覆出現的心理問題。」

當地學區則表示，目前已強迫老師休假。學區負責人Jacqueline M. Byrd表示，會積極配合警方進行內部調查，「學校裡有超過10.5萬名珍貴的孩子，作為負責人，我永遠都會竭盡所能守護他們的安全，讓家長和學生們都放心。」