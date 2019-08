他中14億彩券卻遲遲不領獎！「一句話」曝原因讓人超感慨

▲85歲的約瑟夫中了6000萬加幣大獎,卻遲遲不想去領獎。(圖/翻攝自推特/@BCLC)

實習記者范芷菱/綜合報導

中樂透後你會不會立刻去領獎?加拿大一名老翁,上(7)月中了6000萬加幣(約台幣14億元)的彩券頭獎後,卻遲遲沒去領獎,隔了一個月後終於前往兌獎。在分享心路歷程表示,他原先想繼續過著平靜的生活,但沒想到發生了一系列事情後讓他體悟「生命遠比獎金還要重要」。

據CBC報導,退休已經20年的約瑟夫(Joseph Katalinic),今年已經85歲,現在居住於列治文(Richmond)。7月26日他到里奇蒙市(Richmond)的一家Seafair Smoke Shop,心血來潮的買了一張Lotto Max彩券,想不到居然中了史上最大的6000萬加幣頭獎。

約瑟夫不相信自己中了頭獎,「我心裡想這不可能是真的,當我看到6000萬時,我瘋了。」他急忙開車前往之前購買的地方對獎,之後又跑去2間便利商店重新確認,才終於相信自己是那一個幸運兒,「我喝了一杯威士忌,我需要它。」這是一種平息緊張不安的方法,約瑟夫還透露,將來可能會選擇更昂貴的威士忌。

▲約瑟夫他急忙開車前往之前購買的地方對獎,之後又跑去2間便利商店重新確認。(圖/翻攝自推特/@BCLC)

約瑟夫還將這個好消息告訴他的女兒跟女婿,當大家得知有這項巨款時,都高興地擁抱和親吻彼此。這一次的頭獎是不列顛哥倫比亞省史上金額最大的,所以大家都十分好奇幸運兒是誰;不列顛哥倫比亞省彩券公司(BCLC)還在推特上發文表示:「我們很高興能見到得獎者」,但卻始終等不到人出現。

We are SO excited to introduce the winner of the record-breaking $60 million @lottomax jackpot!



LIVE STREAM @ 1:30PM: https://t.co/kPkcoWiSsT pic.twitter.com/g8mfECGnOp

對此約瑟夫表示,一開始就不想這麼早去領獎,想要繼續過著平靜的生活,所以才會把彩券放在銀行保險箱中保管;沒想到本月17日姊姊凱若琳去世,加上他一個半月前才做了膝蓋手術,讓他體悟到了「生命最重要」的哲理,所以決定領獎來享受生活。約瑟夫計畫先帶著家人到夏威夷度假,一行人再到他父母出生的歐洲小鎮弗林弗倫(Flin Flon)看看。

