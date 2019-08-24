拒南韓哥搭訕…櫻花妹遭暴打「跌地扯髮狠踹」：求救都被無視　日韓網友氣炸！

▲みゆりん拒絕南韓男子搭訕後被暴打。（圖／翻攝自みゆりん推特、IG，同下）

記者林瑩真／編譯

日本與南韓因二戰徵用工問題徹底撕破臉，包括貿易、政治、軍事方面都有許多爭議。沒想到如今一名日本正妹日前到南韓旅遊，拒絕一名南韓男子的搭訕後，竟然遭到暴打，讓她直呼「南韓治安真的太差了，受不了」。

日本正妹みゆりん（miyurin）前往南韓旅遊，但23日卻在IG限時動態PO出遭到暴打的影片。みゆりん隨後在推特上解釋，當時走在弘大路上被一名身穿紫衣、戴迷彩帽的男子搭訕，但她不願接受，一開始先無視對方，接著表明男子行為令人困擾，不料男子突然暴怒，開始糾纏她與朋友，甚至不停謾罵。

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韓国で韓国人にナンパされて無視し続けたら急に怒ってきて友達が迷惑です。と言ったらずっと付きまとわれて暴言言われ続け日本と韓国の差別用語を永遠に言われ続けた結果何かあったら怖いなと思い動画を撮ったらいきなり走ってきて髪の毛引っ張られて暴行されました。

韓国治安悪すぎて無理 pic.twitter.com/y9NcNpl7JW

みゆりん擔心這樣下去發生事情就太恐怖了，於是決定用手機錄影，結果男子見狀，立刻衝過來就是一陣暴打，拉著みゆりん的頭髮，不時狠踹踢腿，以及用拳頭狠揍。影片很快就被轉發，同時引起日韓的網友熱烈討論。

▲みゆりん被毆打的畫面。

許多日本網友直呼男子行為太暴力，身為男性欺負女性太過分，也有許多韓國網友狠批男子是國際恥辱，湧入みゆりん的Instagram為此道歉。雖然有網友指出，被毆打的女性鞋子一度變成運動鞋，懷疑影片造假，不過みゆりん出面解釋，這是因為她與朋友一共有5人走在一起，其中一名朋友與她衣著相似。

みゆりん也說，這不是她第一次拒絕南韓男子搭訕後被毆打，但第一次在日本大久保，當時大喊求救時就有日本人上前幫忙，但南韓人全都冷漠走過，是朋友打電話叫人幫忙才阻止一切。事件目前引起熱議，首爾麻浦警方表示已經著手調查，但目前尚沒有收到受害者或日本大使館的報案。