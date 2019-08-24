《軍情協定》才喊終止…北韓試射2飛彈！南韓表憂慮、日本提抗議

▲北韓今晨又發射兩枚飛行器。（示意圖／朝中社）

記者林瑩真／編譯

南韓日前才宣布不續簽《軍事情報保護協定》（GSOMIA），等於不再跟日本共享情報，不料北韓24日早上就朝東部海域發射兩枚飛行器，讓南韓對此相當憂慮。而日本表示，雖然南韓終止協定，但不影響情報蒐集，同時對北韓提出抗議。

綜合外媒報導，北韓於早上5時45分、6時2分自咸鏡南道宣德一帶發射飛彈，最高飛行高度97公里、最高飛行速度6.5馬赫以上，飛行距離約380公里，疑為短程彈道飛彈。

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對此，南韓正在分析確切的參數，並召開國家安全保障會議常任委員會會議，針對韓美聯合演習後，北韓仍發射飛行器一事感到憂慮，將敦促北韓停止造成軍事緊張的行為。

▲南韓總統文在寅。（圖／路透）

不過由於《軍事協定》要到11月23日凌晨零時才會失效，日本防衛大臣岩屋毅表示，日本仍會向南韓提出相關請求，共享北韓今晨發射飛行器的情報，並不影響日本蒐集情報，還會向北韓當局表達強烈抗議。

另外，日媒分析，南韓日前才宣布終止協定，北韓馬上就發射飛彈，並落於日本專屬經濟區（EEZ）外的日本海域，恐怕是在日韓對立嚴重的情況下，意圖動搖日美韓3國的合作，乘虛而入。