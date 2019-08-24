中國9／1起對美原油課稅　正駛往大陸6艘美油輪可能「轉向」

▲中國一度是美國原油的頭號買家，但自美中貿易戰開打後，就已減少購買。（圖／美聯社）

實習記者范芷菱／綜合報導

中國大陸昨（23）日宣布，將對750億美元（約新台幣2.3兆元）的美國商品加徵10％或5％不等關稅關稅，由於上述決定也包含了美國原油，很可能導致正航行至中國、6艘載著1200萬桶美國原油的油輪轉向，改賣給其他地區。

據《彭博》報導，美國從去年（2018年）10月至今年3月總共向38個國家出口了近4.720億桶石油，過去6個月內也出口了3.593億桶至31個國家；儘管因為中美貿易戰的關係，中國減少了近80％的購買量，但美國在亞洲地區的交易量還是有所增加。而中國23日宣布，預計9月1日起將針對含石油等美國商品課稅，將會造成每桶原油的成本增加3美元（約新台幣94元），進而降低中國民眾的購買慾望。

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▲中國國務院關稅稅則委員會23日宣布，對750億美元的美國進口商品加徵10％或5％不等關稅。（圖／翻攝自中國國務院關稅司）

與此同時，有6艘預計10月會在中國停靠的油輪很有可能轉向，放棄中國市場轉而以更高的價格將原油轉賣出去；在馬來西亞、加勒比、新加坡等地的轉運站，也有可能將預計送往中國的美國油輪轉向其他地區販售。

美國晨星公司（Morningstar, Inc.）分析師桑迪（Sandy Fielden）表示，「中國是原油的大買家，但卻不從美國購買，但這並不意味著美國沒有任何地方可以出售。它只是改變了美國原油的目的地，因為這是可以替代的。」摩根大通石油的市場營銷策略主管Abhishek Deshpande則表示，「美國原油很容易在其他地方找到市場，但中國對原油的依賴程度仍然很高。」

中國國務院關稅稅則委員會23日宣布，決定分兩批次自9月1日12時01分、12月15日12時01分起對750億美元的美國進口商品加徵10％或5％不等關稅，此外也決定對原產美國的汽車及零件恢復加徵關稅。