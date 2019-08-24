買冰出車禍…美10歲女童腦死捐器官　「拯救6命+75病」醫護列隊致敬送別

▲醫護人員列隊圍著薩拉查，感謝她捐贈器官拯救81人。（圖／翻攝自YouTube／World News）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國加利福尼亞州（California）圖萊里（Tulare）一名10歲女孩在買冰淇淋的途中遭遇車禍，送醫後不治，但女孩家人決定捐贈她的器官，一共拯救了81名命在旦夕的病患。

綜合外媒報導，8月7日，10歲的薩拉查（Francine Salazar）坐上媽媽的麵包車回家，由於當天天氣太熱，薩拉查媽媽決定走另一條路，去買冰淇淋給孩子驚喜，不料途中卻遭到一輛汽車衝撞，薩拉查因此重傷送醫。

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不幸的是，薩拉查被判腦死，並於10日去世。薩拉查的家人決定捐贈薩拉查身上幾乎所有的器官，讓這些器官可以挽救6條生命，以及75名病人，「薩拉查是一個有愛心、無私的人，她會先幫助所有人，然後再幫助自己」。

薩拉查的善舉得到醫護人員一致的敬佩，他們圍在薩拉查的病床旁，形成一個儀隊，紀念薩拉查榮譽的捐贈，同時心碎的送她離開。薩拉查去世後，她的家人收到超過1.79萬英鎊（約新台幣69萬）的捐款，用於支付薩拉查的醫療及喪葬費用。

