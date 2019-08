川普罕見稱習近平「更大的敵人」　貿易戰互打好友形象破滅

▲川普罕見形容習近平可能是更大的敵人。圖為G20川習會。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

CNBC報導,過往即使美中貿易局勢持續升溫,美國總統川普(Donald Trump)也會稱呼中國國家主席習近平是他朋友,但他23日卻貼上一個新標籤,也就是「敵人」。在一連串貼文中,川普拋出一個疑問,「我唯一的問題是,誰是我們更大的敵人,鮑爾(Jerome Powell,聯準會主席)還是習主席?」

....My only question is, who is our bigger enemy, Jay Powell or Chairman Xi?

中國23日宣布對價值750億美元的美國商品徵收5到10%關稅,並恢復對美汽車徵稅;關稅會分成兩批來實施,分別落在9月1日與12月15日,也是川普對中國商品徵收最新一輪關稅生效的同一天。

川普23日還指示,美國企業要立刻尋找中國市場的替代方案,把產業帶回美國。報導指出,川普與習近平的個人關係降到低點;回到去年12月,他當時才在推特寫道,「習主席跟我有非常穩固的私人關係」、「他和我是唯一能帶來巨大、非常正面改變的兩個人」。

近來幾個月,川普持續稱呼習近平是他的朋友,在一次俄亥俄州集會他表示,「習主席是好人,他是我的好友。」事實上,川普多次強調,他不會因為美中不公平的貿易關係而指責中國,他7月告訴記者,「再次說明,我不怪習主席,我怪的是前任領導讓這種事情發生。」

某種程度上,習近平也有所回應。《路透社》報導,俄羅斯聖彼得堡6月舉行的一場經濟論壇,習近平稱川普是他朋友,難以想像中美兩國完全分離的情況。

無論如何,隨著美中貿易戰升級,兩國關係勢必面臨重大考驗。美國2017年《國家安全戰略》寫道,中國、俄羅斯是美國在全球主要的競爭對手,「他們決心讓經濟更不自由、更不公平,發展他們的軍隊,控制訊息以及數據來壓制他們的社會與擴大影響力。」