G7峰會展開...馬克宏主持討論「亞馬遜大火」！新英相首參與成焦點

▲法國總統馬克宏主持今年G7峰會。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

G7工業國峰會將在今日開始，美國、加拿大、英國、法國、義大利、德國和日本等7國的領袖將會聚集在法國西南部的濱海小鎮比亞里茨（Biarritz），舉行2天的峰會，除了原先要討論的議題之外，預計也會談到近日的亞馬遜大火等事件。



7國領袖將會討論全球變化，包含外交政策、經濟環境保護等議題。去年在魁北克的峰會中，美國總統川普和其他世界領袖明顯意見不合，因此也出現他今年是否會參加的猜測。結果看來，川普還是會參加，但CNN報導，知情人士透露，川普過去幾周和助理對話時抱怨道，不知道自己為何要去參加，且已經參加第三次了，不認為是「有效運用他的時間」。

至於在G7峰會上會討論些什麼，今年主持者法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）聚焦在「杜絕不平等」，他也邀請了澳洲、布吉納法索、智利、印度、塞內加爾、盧安達和南非等國的領袖。除此之外，預計會談到的還有跨洋貿易紛爭，伊朗以及氣候變遷。馬克宏先前曾表示，希望可以化解美國與伊朗日漸緊張的情勢。

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▲美國總統川普搭機前往參加G7。（圖／路透）

而近期受到國際專注的亞馬遜雨林大夥也可能成為討論議程，馬克宏昨日就在推特上表示，「我們的家園正在燃燒，生產地球20%氧氣的地球之肺、亞馬遜雨林已經著火了，這是個國際危機，G7的成員們，我們在這兩天來優先討論這緊急事件吧」。不過卻被巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）批評「不要干預他國內政」。

此外，這也將是英國新任首相強生（Boris Johnson）首次以此身分參加全球性峰會，受到關注，但目前無法得知他在這些議題的立場為何。目前英國面臨的就是10月底即將到來的脫歐大限，近期英國對於歐洲國家的依賴度也逐漸降低，反而更依賴美國。

除了各國之間的競爭與緊張關係外，法國本身還要面臨國內的示威動亂，比亞里茨周邊已經部署大量警力，也禁止任何抗議活動，以避免任何意外阻撓會會議進行。