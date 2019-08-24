為保護日本農業地位…美日貿易協議連談3天！　日經濟大臣：有重大進展

▲美國總統川普與日本首相安倍晉三將會決定貿易談判的時間。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

日本與美國進行「雙邊貿易協議」長達3天，經濟大臣茂木敏充表示，談判取得「重大進展」，日本與美國針對貿易談判的方向性已經達到共識。

據《路透》報導，由於21日會談5.5個小時及22日會談4個小時，都無法讓日本與美國對於貿易細節的分歧收窄，因此雙方決定23日繼續協商，期盼縮小在農產品及汽車層面的意見，盡速達成貿易協議。

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對於23日的協商，經濟大臣茂木敏充表示，取得了很大的進展，對貿易談判有了方向性。不過此次是最後一次部長級會談，工作細節會由其他官員協商，至於貿易談判如何進行、時間表，將交由正在法國參加G7峰會的日本首相安倍晉三及美國總統川普決定。

#茂木敏充 経済再生担当相と米通商代表部（USTR）のライトハイザー代表は農産物や自動車の関税を巡る対立打開に向けて大詰めの交渉を行った。茂木氏は「相当議論は煮詰まってきた」と語った。https://t.co/eswkNYmYbV

另外，茂木敏充也說，他不能透露其他會談細節，不過「談判是為了保護日本的農業地位」，並努力縮小日美差距。

報導指出，川普不滿日美之間巨大的貿易順差，因此很有可能向日本施加壓力，要求限制對美國的汽車出口，並開放被高度保護的農業市場，以此解決川普口中的「不公平貿易失衡」。